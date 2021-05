Dịch Covid-19 bùng phát trở lại: Du khách lẫn công ty du lịch 'bình tĩnh' dời tour

Một ngày trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 dài 4 ngày, thông tin về ca mắc Covid-19 xuất hiện khiến các công ty du lịch có một buổi tối làm việc hết công suất. Các cuộc gọi hỏi tình hình liên tục từ du khách mua tour, nhưng với kinh nghiệm của 3 lần dịch trước, lần này, mọi chuyện ổn hơn.

Chủ động ngưng tour

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Vietravel, cho biết, dịp lễ vừa qua đã phục vụ khoảng 15.000 lượt khách. Xét cả trong mùa lễ, tỉ lệ khách hủy và hoãn (dời) tour chỉ chiếm đến 1% so với tổng số khách khởi hành dịp lễ. Lý do là công ty đã kịp thời và chủ động điều chỉnh ngay lịch trình tham quan, tránh đi qua vùng dịch và đảm bảo an toàn cho khách đi tour theo tiêu chuẩn 5K.

Ổ dịch Covid-19 BV Bệnh nhiệt đới Trung ương lây lan với tốc độ chóng mặt

Hiện nay, Vietravel đã chủ động ngưng các tour đến miền Bắc và Đà Nẵng . Thời gian tạm ngưng dự kiến đến hết tháng 5.2021 hoặc cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. “Do đã quen với các biện pháp ứng phó khi đi du lịch trong trạng thái bình thường mới, với các điểm đến này, đa số khách hàng đồng ý chuyển sang địa điểm an toàn ở khu vực Nam Trung bộ, Phú Quốc hay miền Tây và khởi hành trong tháng 5. Với khách hàng đã quen thuộc với các điểm du lịch tại khu vực phía Nam thì đồng ý bảo lưu lại chi phí bằng hình thức coupon ( mã giảm giá ) và chọn thời gian du lịch sau”, bà Khanh thông tin.

Vietravel chủ động ngưng các tour miền Bắc Ảnh Vietravel

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Lữ hành Fiditour, cũng cho biết dịp lễ khách của công ty tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Dù có ca mắc Covid-19 ngay trước kỳ nghỉ lễ nhưng hầu hết đều giữ kế hoạch tham quan bình thường và hợp tác với công ty áp dụng chặt chẽ các quy định phòng chống dịch.

Bà Thu cũng cho hay, một số tuyến đã ngưng một số sự kiện đón khách du lịch nên một số chương trình đã được thống nhất với khách hàng điều chỉnh lịch trình, thay thế những hoạt động tham quan khác phù hợp với điều kiện thực tế.

Kỳ vọng du lịch hè, giờ thì...

Công ty Vietravel cho biết, sau Tết, tình hình khách mua tour có dấu hiệu khởi sắc, ngoài tour lễ, phần đông khách cũng đã mua tour hè khởi hành tháng 5, công ty đã kỳ vọng mùa hè sôi động.

Sau Tết, tình hình khách mua tour khởi sắc, các công ty kỳ vọng vào mùa du lịch hè Ảnh: Vietravel

Nhưng vì ảnh hưởng bất ngờ của dịch, công ty phải tập trung vào loại hình gói dịch vụ (bao gồm xe/vé máy bay và khách sạn), dòng sản phẩm caravan (du lịch bằng xe riêng) và dòng sản phẩm luxury. Các điểm đến cũng tập trung vào các vùng an toàn, tránh qua các vùng có ca bệnh…

Đại diện Lữ hành Fiditour thì chia sẻ, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu như hiện nay khiến cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành luôn trong trạng thái vừa kinh doanh vừa nỗ lực vượt khó.

Xét cả trong mùa lễ, tỷ lệ khách hủy và hoãn (dời) tour của Vietravel chỉ chiếm đến 1% so với tổng số khách khởi hành dịp lễ Ảnh: Vietravel

Hiện Lữ hành Fiditour phải tiếp tục chiến lược điều hành linh hoạt và xoay chuyển nhanh đã được triển khai khá hiệu quả từ giữa năm 2020 đến hiện tại, hướng tới phát triển các sản phẩm mới cho thị trường MICE, các combo tour tự chọn, dịch vụ lẻ sẽ được đa dạng hơn bên cạnh dòng tour trọn gói truyền thống.