Du khách Ba Lan bị đột quỵ ở Vũng Tàu: Cộng đồng mạng tìm kiếm người thân

Đại diện Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Lê Lợi đã xác nhận thông tin và cung cấp thông tin bệnh nhân bao gồm thẻ căn cước công dân mang tên Wilma Adam Arkadiusz, sinh ngày 27.11.1979.

Nhân chứng là một thực khách có mặt cùng thời điểm với anh Wilma tại quán 186 Lê Hồng Phong cho PV Thanh Niên biết anh Wilma tối hôm đó vừa ăn vừa uống rượu Vodka và bia. Sau khi đã thanh toán tiền, anh ngồi nán lại uống tiếp chút nữa, nhưng đột nhiên gục xuống bàn.

Thấy vậy chủ quán và khách hàng gọi taxi đưa anh đi bệnh viện. Một thực khách là bạn của chủ quán đưa anh Wilma tới bệnh viện và để lại số điện thoại của anh theo yêu cầu của bệnh viện.

Chủ quán 186 Lê Hồng Phong cho biết, tối hôm 23.9, anh Wilma có gọi 1 chai Vodka (không uống hết mà có mời nhiều khách trong quán cùng uống), 2 lon bia và 2 xiên thịt nướng (không ăn hết).

Theo Bệnh viện Lê Lợi, ngày hôm qua có một người gọi vào điện thoại của anh Wilma, nhưng người này chỉ nói tiếng Ba Lan, không biết tiếng Anh nên đại diện bệnh viện và người gọi điện thoại không trao đổi được gì.

Về phía Bệnh viện Lê Lợi, hiện nay bệnh viện mong muốn mọi người chia sẻ thông tin này để thân nhân của anh Wilma tìm thấy anh. Hiện nay vẫn chưa biết anh đăng ký ở khách sạn nào.

Các diễn đàn có liên quan đến người nước ngoài trên mạng xã hội như Expats in Vung Tau, Vietnam is Awesome cũng kêu gọi các tài khoản góp sức hỗ trợ tìm kiếm người thân cho anh này. Tài khoản Jon Snow bình luận: "Cầu nguyện cho anh ấy được trở về bình an bên gia đình ".