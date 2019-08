Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 47 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã có Tờ trình số 165/TTr-BVHTDL trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Mục tiêu đến 2025, phục vụ 32 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa. Đến 2030, phục vụ 47 triệu lượt khách quốc tế, 130 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch khoảng 2.400 tỉ đồng.

Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 đạt 8,4 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018

Theo đó, đến năm 2030, du lịch Việt Nam thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, có sức cạnh tranh cao. Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ngành du lịch sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của du lịch Việt Nam.

Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm trên nền tảng tăng trưởng xanh; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết tốt vấn đề việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Khách du lịch nội địa 6 tháng đầu năm ước đạt 45,5 triệu lượt, trong đó có 22,9 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 338.200 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018.