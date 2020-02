Dừng Ngày hội Mắm An Giang vì virus corona

Chiều ngày 4.2, theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội "Mắm An Giang - Nam Bộ" tại TP.Châu Đốc để tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, theo chỉ đạo từ Công điện số 165/CĐ-TTg ngày 2.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ.