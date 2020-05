Giá tour siêu rẻ cho người Việt đi du lịch khắp mọi miền đất nước

Đối với những tour khởi hành từ TP.HCM, Saigontourist vừa triển khai chùm tour tham quan miền Bắc , bay cùng hãng hàng không Vietjet với giờ bay đẹp, điểm tham quan an toàn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ, gồm 2 hành trình: tour Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình 4 ngày, khởi hành vào các ngày 13, 20, 27.6, giá tour trọn gói 4,7 triệu đồng/khách, giảm 1,579 triệu đồng so với giá thường; tour Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Hạ Long 5 ngày, khởi hành vào các ngày 17, 24.6, giá tour trọn gói 5,5 triệu đồng/khách, giảm 2,479 triệu đồng so với giá thường.