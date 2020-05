Nhiều tour du lịch nội địa đến điểm an toàn được mở bán

Sau kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19 và làm quen với thời "bình thường mới", các công ty du lịch đã mở cửa trở lại và bắt đầu bán các tour du lịch trong nước tới những điểm đến an toàn với giá hấp dẫn để thu hút khách du lịch nội địa.

Theo dự báo của nhiều công ty du lịch, sau dịch khách sẽ có nhu cầu tìm tour Free & Easy nhiều hơn. Đây là dạng tour chỉ bao gồm các dịch vụ chính như vé máy bay (tùy công ty tổ chức), xe khách, phòng khách sạn, xe đưa tiễn sân bay. Còn các chi phí khác như ăn uống, đi lại tại điểm du lịch, vé tham quan du khách sẽ tự lo.

Do vậy, từ giờ đến cuối năm được dự báo là cơ hội tốt cho sản phẩm du lịch nội địa, đa dạng nhu cầu từ các sản phẩm từ Free & Easy, tour lựa chọn, tour trọn gói đến các dịch vụ riêng như vé máy bay, thuê xe ô tô, đặt phòng khách sạn…

Lữ hành Saigontourist cũng đang triển khai các sản phẩm Free & Easy đi Vũng Tàu, Hồ Tràm, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang với giá từ khoảng 1,4 triệu đồng/khách, dịch vụ đặt khách sạn và thuê xe dành cho nhóm khách nhỏ, nhóm khách gia đình.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công ty TST Tourist cho biết, hiện tại 40% nhân sự của công ty đã quay trở lại với công việc. Trong tuần đầu tháng 5.2020, khách hàng đã bắt đầu liên hệ, quan tâm đến các chuyến đi trong nước dành cho nhóm gia đình, bạn bè với số lượng dưới 10 người.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp với nhu cầu tổ chức chương trình tham quan dành cho khách hàng, nhân viên đi du lịch , các chương trình huấn luyện kỹ năng và đào tạo kinh doanh , thúc đẩy kinh doanh giai đoạn hậu Covid-19 với số lượng dưới 30 khách cũng gia tăng.

Theo TST Tourist, điều khách hàng quan tâm nhất hiện nay là điểm đến an toàn và dịch vụ an toàn, bao gồm: an toàn trên phương tiện vận chuyển, lưu trú, nhà hàng, các điểm tham quan.