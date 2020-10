Hàng trăm tour giảm giá khuyến khích người dân đi du lịch khắp TP.HCM

Trên địa bàn TP cũng có hơn 40 cơ sở lưu trú tham gia giới thiệu nhiều gói trải nghiệm đặc biệt dành cho các nhóm khách đoàn hoặc nhóm gia đình, chương trình “Trải nghiệm khách sạn di sản 5 sao”. Nhóm nhà hàng và các đơn vị vận tải hàng không, đường thủy và đường bộ cũng hưởng ứng chương trình với ưu đãi từ 20% - 55%.

Khám phá nét đẹp tự nhiên của Cần Giờ Ảnh: Ngọc Dương Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, ba tiêu chí trọng tâm cho sản phẩm du lịch trong chương trình kích cầu du lịch lần hai của TP.HCM bao gồm: an toàn về công tác phòng chống dịch, hấp dẫn về chất lượng và cạnh tranh về chi phí.

Ngoài ra, yếu tố an toàn phòng chống dịch cũng được đưa lên hàng đầu, các doanh nghiệp tham gia trong chương trình kích cầu đều cam kết thực hiện bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch do ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM ban hành.

Tại hội nghị, Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của Sở Du lịch TP.HCM trong việc đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch do ảnh hưởng của Covid-19 . Ông mong rằng TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò là trọng điểm du lịch của cả nước.

“TP. HCM vừa là một điểm đến, vừa là nguồn thị trường khách quan trọng của cả nước. Sự hồi phục của du lịch TP.HCM có tác dụng kích thích, lan tỏa du lịch của các tỉnh, thành phố lân cận cũng như các liên minh liên kết kích cầu du lịch đã hình thành”, ông Khánh nói.