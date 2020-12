Khách du lịch đến vịnh Hạ Long năm 2020 giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 năm 2019

Ngày 16.12, thông tin từ Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, năm 2020, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long ước đạt 1,5 triệu lượt, bằng khoảng 30% so với năm 2019, trong đó trên 1,1 triệu khách nội địa và hơn 400.000 khách nước ngoài

Do khách sụt giảm, phí tham quan vịnh Hạ Long ước đạt trên 230 tỉ đồng, bằng 19% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 15,5% so với kế hoạch UBND tỉnh Quảng Ninh giao.

Ông Phạm Định Huỳnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý vịnh Hạ Long, cho biết nguyên nhân khiến lượng khách tham quan sụt giảm là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dự kiến trong năm 2021, với các biện pháp kích cầu, lượng khách sẽ tăng khoảng 30% so với năm 2020, tập trung chủ yếu vào quý 2 và quý 3.

Để cứu vãn tình hình khó khăn, đặc biệt là hơn 500 con tàu du lịch của các doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản, chính quyền tỉnh Quảng Ninh vừa gia hạn gói kích cầu du lịch đến hết năm 2021.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử vào những ngày lễ; giảm 50% giá vé vào điểm tham quan trên; hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Dốc Đỏ (P.Phương Đông, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) và ngược lại.

Với chính sách kích cầu kéo dài cả năm 2021, dự kiến tổng số tiền miễn, giảm cho du khách lên tới khoảng 300 tỉ đồng.