Khách sạn TP.HCM chống dịch Covid-19: Khuyến khích không nhận khách 2 người/phòng

Hết cách ly xã hội , nhiều nhà hàng ở Hội An đã rục rịch mở cửa đón khách. Nhiều du khách cũng đã tìm đến Hội An để được dạo bước ngắm phố cổ sau khi phố cổ Hội An “ngủ” một giấc dài thời Covid-19.