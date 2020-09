Khánh Hòa xử lý nạn chèo kéo khách, đe dọa hướng dẫn viên du lịch

UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch làm việc với các sở ngành, đơn vị chức năng liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra các cơ sở, địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm… phục vụ khách du lịch; xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa . UBND TP. Nha Trang tăng cường công tác quản lý địa bàn; rà soát, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng trên; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch, HDV.

Gần đây, một số công ty lữ hành phản ánh trong dịp hè vừa qua xảy ra tình trạng có nhóm người đe dọa, ép HDV phải dẫn khách đến mua sắm, ăn uống tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.Nha Trang.

Cụ thể, khi Công ty du lịch F. tổ chức tiệc gala dinner cho khách thì có người lên sân khấu cản trở chương trình, buộc giám đốc công ty phải đưa khách đến cửa hàng buôn bán hải sản khô trên đường Đô Lương.

Tiếp đó, khi Công ty V. đưa đoàn khách đi ăn tối thì một số thanh niên đến bắt chuyện với tài xế và HDV, yêu cầu đưa khách đến cửa hàng của họ để mua sắm. HDV và tài xế không đồng ý thì nhóm người này đe dọa đánh, liên tục gọi điện hăm doạ.

HDV của Công ty N.S. cũng phản ánh khi đưa khách đi tour có người gọi điện thoại nói đưa khách đến cửa hàng họ yêu cầu, nếu không sẽ bị chặn đánh.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, qua xác minh bước đầu, các điểm buôn bán chèo kéo, hăm doạ HDV có nghi vấn do hai người tên thường gọi là "Đức Anh" và "Đức Em" (quê Đà Lạt) cầm đầu. Trong đó, cửa hàng buôn bán hải sản khô trên đường Đô Lương do vợ của "Đức Em” đứng tên chủ cơ sở. Cửa hàng bán hải sản khô trên đường Lê Thanh Nghị do một người ở Hà Nội làm chủ và cửa hàng hải sản khô trên đường Trần Văn Ơn do một người trú Ninh Hòa (Khánh Hòa) làm chủ.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát đợt hai, các địa điểm kinh doanh trên đều đang đóng cửa, tạm ngừng hoạt động nên cơ quan công an chưa làm việc được với các đại diện doanh nghiệp, cửa hàng. Hiện, công an đang tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn để xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết các vụ việc chèo kéo, đe dọa du khách, HDV để ép mua sắm là bất hợp pháp, gây bức xúc cho du khách, ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch của Nha Trang - Khánh Hòa.

"Sở đang làm việc với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra toàn diện đối với các doanh nghiệp, cửa hàng, địa điểm kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu chèn ép buộc khách ăn uống, mua sắm hàng hoá; phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", bà Thanh nói.