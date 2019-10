Miền biển Thạnh Phú trên đường phát triển: Hạ tầng đô thị vùng đất anh hùng

Du lịch ổn định nhờ dịch vụ và hạ tầng thương mại

Theo tổng kết 9 tháng đầu năm 2019 của UBND H.Thạnh Phú, hoạt động du lịch tiếp tục diễn ra khá sôi nổi. Lượng du khách ước khoảng 446.100 lượt, tăng 110.900 lượt so cùng kỳ, tổng doanh thu ước đạt 89,22 tỉ đồng. UBND huyện thường xuyên ra quân chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, mua bán và đảm bảo an ninh trật tự cho du khách tại Khu du lịch Cồn Bửng trong các cao điểm du lịch. Công tác quảng bá du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách tiếp tục được quan tâm, việc buôn bán trên bãi biển được sắp xếp tương đối ổn định, không còn tình trạng cắm cây, dựng bạt, che lều buôn bán trên bãi biển; giá cả hàng hóa phục vụ khách du lịch ổn định, phần lớn du khách hài lòng với điểm du lịch của địa phương và thái độ phục vụ của người dân địa phương. Huyện đã thành lập và ra mắt Chi hội Du lịch H.Thạnh Phú với 18 thành viên; tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá, kết nối và hợp tác phát triển du lịch “Cù lao Minh, một hành trình bốn điểm đến”; lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận Khu du lịch “Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre” là khu du lịch cấp tỉnh.