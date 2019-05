Ngắm phố cổ Hội An bình dị đến lạ lùng lúc bình minh

Nhắc đến Hội An, ai nấy đều nghĩ đến sự nhộn nhịp của những gót chân chen nhau dưới ánh đèn lồng lung linh, giữa những con đường nhỏ nhỏ, xinh xinh. Thế nhưng, sự bình yên mỗi sớm mai khi mặt trời vừa mới ló dạng soi ánh rêu phong, cổ kính của những dãy nhà cổ, những con đường vắng lặng trong lành khiến lòng người bồi hồi, xao xuyến đến lạ thường.

Từng vách tường rêu phong, những ngôi nhà mái ngói, hay dòng sông Hoài thức giấc sau một đêm ngủ yên, người Hội An thong thả tập thể dục, quét dọn hiên nhà, đi gánh nước….

Những dãy phố, cửa hiệu còn đóng cứng cửa, mặc kệ ánh nắng ban mai yếu ớt “gõ cửa”. Xuyên qua từng hoa, tán lá trước cửa nhà, chiếu lên bức tường sơn màu vàng hay cánh cửa gỗ nâu, có lẽ quá mệt mỏi vào ban đêm nên sáng vẫn chưa đủ sức tỉnh giấc.

Nếu có cơ hội “hẹn hò” với phố cổ Hội An vào lúc bình minh, bạn sẽ được ngắm nhìn, chiêm nghiệm những nét đẹp mộc mạc, bình yên, gần gũi mà không kém phần xinh đẹp nơi đây sẽ khiến lòng mình thảnh thơi, nhẹ tênh mà ngồi ngắm nhìn đường phố, nhịp sống chậm chậm trôi.

Đối với những ai đã từng được trải nghiệm để tận hưởng sự bình dị của phố cổ Hội An lúc bình minh mới có thể cảm được hết cái đẹp nên thơ, cái tình mộc mạc của phố Hội.

Chị Nguyễn Thị Yến Trinh (25 tuổi, quê tỉnh Kon Tum), cho biết chị đặt chân đến Hội An lần đầu tiên cách đây khá lâu và chỉ được cảm nhận vẻ đẹp lung linh của Hội An dưới ánh đèn lồng, ánh đèn hoa đăng trôi lơ lửng trên sông Hoà vào ban đêm. Lần này quay lại Hội An, chị quyết định gắn bó lâu dài với nơi này.

“Mình dừng chân với Hội An tính đến nay đã 8 tháng, được cảm nhận trọn vẹn sự bình yên, nét đẹp mộc mạc mà lạ lùng nơi đây vào buổi sáng khiến mình thật sự ngỡ ngàng. Một Hội An tuyệt vời vào buổi sáng, vẻ đẹp rất lạ, phải nói là đẹp một cách rất Hội An, không thể diễn tả bằng lời...”, chị Trinh nói.

Anh Alden Anderson, (du khách đến từ Mỹ), cho biết: “Đối với tôi, Hội An đẹp nhất vào buổi sáng bởi vì thời điểm ấy Hội An mang hơi hướng của một Hội An ngày xưa; những cửa hiệu còn chưa mở cửa, những tia nắng ban mai rất đẹp, người dân thức dậy bắt đầu một ngày mới và đi chợ. Tôi đã thấy Hội An ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày nhưng đối với tôi buổi sáng ở Hội An chỉ có thể nói là kì diệu”.