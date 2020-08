Nghỉ lễ 2.9 khám phá TP.HCM giá siêu rẻ

Dịp nghỉ lễ 2.9 này, Sở Du lịch TP.HCM đã giới thiệu nhiều các sản phẩm và dịch vụ ưu đãi, khuyến mãi để kích cầu du lịch nội địa. Các sản phẩm chủ yếu là dịch vụ dành cho gia đình, nhóm bạn với các gói du lịch ngắn ngày, các dịch vụ trong nội ô thành phố và một số tỉnh lân cận.

Toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ đều được doanh nghiệp đảm bảo thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch cho du khách.

Dưới đây là gợi ý một số chương trình tour tham quan TP.HCM và trải nghiệm khách sạn 5 sao với giá siêu khuyến mãi nhân dịp nghỉ lễ 2.9 này.

- Tham quan TP bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc Hop on - Hop off của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam với giá 99.000 đồng/khách/24 giờ cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi và 149.000 đồng/khách/24 giờ cho người lớn. Chương trình diễn ra đến hết tháng 12.2020.