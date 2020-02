Nhiều điểm du lịch ở TP.HCM lại đông khách: Hướng dẫn viên mừng vì có việc

Chị Dorothy William, một du khách Mỹ chia sẻ cảm nhận: “Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong đời tôi đến vùng có dịch bệnh. Tôi và chồng chọn Việt Nam để đến từ rất lâu rồi vì chúng tôi thích nơi đây. Không may thời gian chúng tôi đi thì ở đây lại là mùa dịch, nhưng tôi vẫn thấy an toàn và con người nơi đây thân thiện. Việc chuẩn bị và bảo vệ cho du khách của công ty du lịch tôi chọn cũng tốt nữa. Thật may mắn cho chúng tôi vì có chuyến đi này”.