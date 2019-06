Những mẹo đơn giản qua cổng an ninh ở sân bay tiết kiệm thời gian

Lên kế hoạch trước

Lập kế hoạch trước sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và qua cổng an ninh nhanh chóng. Trước khi ra khỏi nhà, hãy bỏ trang sức, đồng hồ, tiền... vào một túi nhỏ. Điều này sẽ giảm thời gian loại bỏ các vật phẩm riêng lẻ khỏi túi tại điểm kiểm tra an ninh. Điều này cũng giữ các vật phẩm nhỏ hơn ở một nơi an toàn, giảm nguy cơ mất, quên hoặc đặt nhầm chúng tại trạm kiểm soát an ninh.

Túi này có thể dễ dàng cất trong túi bên ngoài của hành lý xách tay, ba lô hoặc ví, và các vật phẩm có thể được lấy lại nhanh chóng sau khi đi qua an ninh sân bay.

Ăn mặc đơn giản

Hãy chọn những bộ đồ đơn giản trước khi lên máy bay. Mặc dù có người sẽ khuyên nên mặc đồ lớn và cồng kềnh để tiết kiệm không gian trong hành lý, nhưng điều này cũng có thể gây mất thời gian khi kiểm tra an ninh.

Hãy ăn mặc thật đơn giản trước khi lên máy bay

Bất cứ khi nào có thể, hãy mang đôi giày lười, dép, hoặc những thứ có thể dễ dàng tháo ra. Bạn nên tháo giày sẵn trước khi tiếp cận trạm kiểm soát an ninh là tiết kiệm thời gian nhất.

Chuẩn bị trước khi đến lượt của bạn

Các hàng dẫn đến trạm kiểm soát an ninh có thể dài và đông đúc. Trong khi chờ đợi trong đường dây an ninh sân bay, khách du lịch có thể bắt đầu lấy các vật phẩm như ví, điện thoại, tiền, thắt lưng và các vật dụng khác trong túi ra.

Đặt các vật phẩm này trong một túi nhỏ riêng biệt hoặc đặt chúng trong một túi bên ngoài của hành lý xách tay. Càng ít vật phẩm riêng lẻ trong thùng, khách du lịch càng di chuyển nhanh qua trạm kiểm soát an ninh.

Lấy ít nhất 3 khay để đồ

Luôn lấy 2-3 khay để đồ. Bạn sẽ tự nghĩ rằng, tôi không cần nhiều thùng như vậy, nhưng với máy tính xách tay, đồ điện tử khác, giày và áo khoác thì rất dễ cần ba khay. Lên kế hoạch trước và hãy lấy đủ số thùng đừng để mất nhiều thời gian.

Lấy ít nhất ba thùng để đồ để tránh mất thời gian