Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Đội Bỉ 'làm xiếc', họa sĩ ánh sáng Brazil trổ tài

Đêm 8.6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2019 diễn ra đêm thi thứ 2 chủ đề Mầm sống với màn tranh tài của các nghệ sĩ xiếc đến từ Bỉ cùng các họa sĩ ánh sáng Brazil.

Đại diện cho Brazil là đội News Fireworks do Brasil, do cô Alessandra Zanotto làm đội trưởng, thiết kế màn trình diễn “Mysteries of Rivers” - Bí ẩn của những dòng sông.

Tuy ra đời tại Brazil vào năm 2000, nhưng News Fireworks do Brasil được khởi nghiệp từ những người Ý, chỉ sau một thời gian ngắn, công ty này đã được Tổ chức Kỷ lục thế giới Record Academy trao giải: Màn trình diễn pháo hoa dưới nước lớn nhất.

Đội Brazil trong 20 phút tập trung dẫn dắt cảm xúc của khán giả bằng giai điệu từ trầm lắng đến sục sôi.

Rút kinh nghiệm của màn trình diễn dày đặc khói của Việt Nam và Nga, đội Brazil không sử dụng nhiều pháo, mà chú trọng chi tiết, chăm chút cho từng bông pháo để khán giả thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của mỗi loại pháo cũng như bức tranh áng sáng tổng thể mà người họa sĩ ánh sáng Brazil vẽ lên trên bầu trời.

Nhờ các trường đoạn tiết tấu chậm rãi và phần trình diễn pháo hoa mạch lạc, khán giả không chỉ được thưởng thức trọn vẹn pháo hoa trên không trung, mà còn phản chiếu mặt nước sông Hàn với những gam màu đa dạng, rất nhiều xúc cảm.

Đội Brazil cũng bám sát chủ đề Bí ẩn của những dòng sông, sử dụng các bản hòa tấu nội dung kể về những dòng sông nổi tiếng trên thế giới như Orinoco Flow (Enya), The Big Blue Overture (Eric Serra), Red River Crossing (Marshall Styler), On The Beautiful Blue Danube (London Philarmonic).

Đồng thời, các họa sĩ ánh sáng Brazil cũng không quên kết lại màn trình diễn bằng nhạc phim của Hans Zimmer (Main Title -Days Of The Thunder).

Fireworks do Brasil là một trong những công ty pháo hoa lớn nhất Brazil và một trong những đội pháo hoa nổi tiếng toàn cầu. Công ty được thành lập năm 2000 bởi những hậu duệ người Ý với hành trang là bề dày kinh nghiệm trong ngành pháo hoa. Đội pháo hoa News Fireworks do Brasil tiết lộ giảm thiểu số lượng pháo hoa để khán giả dành sự chú ý cho từng bông pháo trên bầu trời như thể đang nín thở dõi theo từng nét cọ trên bức vẽ của người họa sĩ. Bên cạnh đó, các gam màu mát mẻ như xanh lá cây, xanh nước biển của pháo hoa kết hợp với sự biến chuyển nhịp điệu liên tục gợi sự liên tưởng đến ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt sông. Công ty mang lại những màn trình diễn pháo hoa lay động khán giả trên cơ sở sự pha trộn đặc biệt giữa phong cách truyền thống của Ý và kiến thức, đam mê cùng sự tinh tế của Brazil. Thiết kế bài bắn là đội trưởng Alessandra Zanotto, nhạc nền: ông Benito Pagano. Brazil được biết đến bởi một đất nước đa sắc màu, vì vậy đội tạo nên một buổi trình diễn thật nhiều màu sắc. Câu chuyện chủ đạo kể về những dòng sông nên Brazil sử dụng tất cả những gam màu xanh lá cây, xanh nước biển để phù hợp với chủ đề. Ban đầu, pháo tầm thấp của Brazil gặp khá nhiều khói.

Tuy nhiên chỉ ít phút sau đó, đội trình diễn mạch lạc, các tầng pháo đều đặn. Sự phối hợp giữa nhiều loại pháo sáng và đa sắc. Màn trình diễn của đội Brazil được đánh giá là trọn vẹn trong 2 đêm pháo hoa vừa qua. News Fireworks do Brasil là một trong những công ty pháo hoa lớn nhất Brazil và từng được Tổ chức Kỷ lục thế giới Record Academy trao giải: Màn trình diễn pháo hoa dưới nước lớn nhất. Càng về cuối, màn trình diễn vẫn không bị khói.

Show diễn cuộc đời của đội Bỉ

Đại diện cho Bỉ là đội pháo hoa H.C Pyrotechnics hàng đầu nước Bỉ, công ty được xây dựng trên nền tảng gia tộc pháo hoa Hendrickx với lịch sử 185 năm lừng lẫy danh tiếng trong làng pháo hoa châu Âu. Dẫn dắt công ty lần này là ông Cliff Hooge, người bắt đầu sự nghiệp pháo hoa từ năm 15 tuổi tại gia tộc pháo hoa Hendrickx, đồng thời giỏi chuyên môn về quản lý và thiết kế ánh sáng. Ngay trước khi sang Đà Nẵng dự pháo hoa quốc tế, ông Cliff Hooge đã bị tai nạn gãy xương vai, tuy nhiên dưới cái nắng gắt của Đà Nẵng, người đội trưởng này vẫn cùng đồng đội thiết kế màn trình diễn The Greatest Show (Show diễn cuộc đời), dài hơn 20 phút. Tên của màn trình diễn dựa trên cảm hứng từ bộ phim "The Greatest Show" do tài tử Hugh Jackman thủ vai chính.

Sau Nga và Việt Nam, đội pháo hoa Bỉ tiếp tục trình diễn tại DIFF 2019. Đội pháo hoa Bỉ - H.C Pyrotechnics lần đầu tiên góp mặt tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. H.C Pyrotechnics - công ty pháo hoa hàng đầu của Bỉ- được sáng lập bởi Cliff Hooge vào năm 2008 trên nền tảng truyền thống pháo hoa của gia đình Hendrickx- một trong những tên tuổi lừng danh nhất trong làng pháo hoa châu Âu. Được xem là "người thừa kế lịch sử 185 năm của gia đình Hendrickx", H.C Pyrotechnics xây dựng danh tiếng của mình bằng những màn trình diễn pháo hoa chất lượng và sáng tạo. Trong một thời gian ngắn, H.C Pyrotechnics đã trở thành một trong những công ty pháo hoa hàng đầu của Châu Âu. Đến với DIFF 2019, đội pháo hoa Bỉ - H.C Pyrotechnics mang tới màn trình diễn mang tên "The Greatest Show" lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên, kể về câu chuyện của P.T Barnum tại đoàn xiếc Barnum & Bailey. Nhiều hiệu ứng pháo hoa đủ màu sắc và âm nhạc được sử dụng để mô tả sự biến chuyển cảm xúc của các nghệ sỹ trong đoàn xiếc từ thăng hoa mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Đội Bỉ sử dụng nhiều loại pháo đặc trưng so với các đội còn lại.

Mở đầu màn trình diễn là nhạc phim này, kể về câu chuyện của P.T Barnum tại đoàn xiếc Barnum & Bailey. Đội Bỉ bày tỏ mong muốn hóa thân vào các nghệ sĩ xiếc để truyền tải cảm xúc đến khán giả qua màn pháo hoa. Tiếp đến là nhạc phim Les Miserable (Những người khốn khổ), đội Bỉ cũng không quên sử dụng các ca khúc ăn khách như In The End (2WEI), One Night Only (Anika Noni Rose), đồng thời lồng ghép nhạc của các phù thủy âm nhạc Holywood như Hans Zimmer hay Two Steps From Hell để màn trình diễn thêm kịch tính.

Trước đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” khai mạc hôm 1.6 chứng kiến đêm sử thi hào hùng của Việt Nam và Nga, sau Bỉ và Brazil, các đêm tiếp theo có chủ đề Tình yêu (15.6) là màn thi đấu giữa Phần Lan - Ý, đêm Sắc màu 22.6 Anh - Trung Quốc và đêm Ra khơi 6.7 Chung kết.