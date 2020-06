Phở Việt phủ khắp nước Mỹ: Sao phở Sài Gòn được Tây yêu thích?

Ai cũng biết người Trung và Nam không ăn cọng phở Bắc, mà thay vào cọng bánh phở gần như hủ tiếu của người Hoa nhưng dai hơn do giao thoa văn hóa. Đây có thể coi là điểm khác biệt đậm nét nhất của tô phở ba miền.

Từ miền biển Florida tới hoang mạc nóng cháy Arizona, New Mexico; lên các tiểu bang ven Đại Tây Dương Virginia, Maryland, Delaware; hay đô thị rộn ràng ở New York , Pennsylvania; tới vùng New England xa xôi ở Massachusetts, Vermont, Maine; sang Midwest đầy lốc xoáy ở Illinois, Kansas, Ohio; Missouri, Arkansas chạy dọc theo dòng Mississippi trù phú; băng qua đỉnh núi đá Rocky Mountain đến Utah, Oklahoma, Colorado; ngược lên xứ gió mưa, sương mù Washington, Oregon… đâu đâu cũng thấy những nhà hàng phở đậm chất Sài Gòn hào sảng.