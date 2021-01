TP.HCM tặng vé máy bay khứ hồi, voucher du lịch cho khách 'xông đất' năm 2021

Sự kiện đón những vị khách du lịch đầu tiên đặt chân đến TP.HCM ngày đầu năm mới được tổ chức thường niên, nhưng năm nay, sự kiện này còn mang một ý nghĩa đặc biệt vì mở đầu cho chuỗi sự kiện lớn của ngành du lịch TP năm 2021. Lễ đón được tổ chức tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 55 phút với sự tham gia của lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Vietjet Air, Bamboo Airways và các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch của TP.HCM

Những du khách đầu tiên đến TP.HCM vào ngày đầu năm mới 2021 (9 khách trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, 5 khách trên chuyến bay của Vietjet Air, 5 khách trên chuyến bay của Bamboo Airways) đã được lãnh đạo Sở Du lịch TP đại diện tặng quà gồm vé máy bay nội địa khứ hồi và các voucher du lịch nội địa, du lịch nội đô TP.HCM, voucher du lịch giảm giá và voucher buffer từ các đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch của TP.

Lễ đón khách đầu năm mới 2021 là một trong các hoạt động nằm trong chiến dịch quảng bá “TP.HCM xin chào – Hello Hồ Chí Minh city”.

Sở Du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón 33 triệu lượt khách nội địa năm 2021

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở Du lịch kỳ vọng năm 2021, TP sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 , trên cơ sở đó, ngành du lịch cố gắng đạt mục tiêu đưa trên 33 triệu lượt khách nội địa đến với TP.HCM và doanh thu ngành du lịch đạt trên 100 ngàn tỉ đồng.

Trước đó, năm 2020 được đánh giá là một năm khó khăn “chưa từng có” trong lịch sử ngành du lịch toàn cầu. Theo Sở tính đến 31.12.2020, khách quốc tế đến TP.HCM là 1.303.750 lượt, giảm 84,8% so cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch nội địa là 15.879.000 lượt, giảm 48,45% so cùng kỳ năm 2019, đạt 42,9% kế hoạch năm 2020. Tổng thu du lịch ước đạt 84.512 tỉ đồng, giảm 39,66% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 57,5% so với kế hoạch năm 2020.