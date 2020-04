Xử phạt nhà nghỉ không khai báo khách trong mùa dịch Covid-19

Ngày 13.4, Công an P.10 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.N.T.A. (ngụ TP.Bảo Lộc), chủ cơ sơ lưu trú L.K. (đường Hoàng Hoa Thám, P.10, TP. Đà Lạt) với tổng số tiền 2.250.000 đồng vì các hành vi không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an khi có người đến lưu trú và không thực hiện các quy định về quản lý an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện ngay trong mùa dịch Covid-19.