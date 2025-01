Dù ngưng bán Bphone, Bkav vẫn tung ra chương trình bán linh kiện thay thế

Trên trang fanpage chính thức của Bphone (có tick xanh) ở Facebook, mới đây nhà sản xuất đăng tải thông tin liên quan đến chương trình ưu đãi đặc biệt cho người dùng khi mua hoặc thay thế linh kiện, phụ kiện dành cho dòng điện thoại này.

Theo đó, danh sách khuyến mại chủ yếu tập trung hỗ trợ dòng sản phẩm Bphone 86, 86s và Bphone 3, 3 Pro cùng với tai nghe AirB/AirB Pro, đều do hãng sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. Trong khi đó, mẫu A85 ra mắt sau 2 năm lại không có mặt trong danh mục được hưởng ưu đãi.

Bkav cho biết sẽ áp dụng ưu đãi cho các khách hàng trực tiếp tại trung tâm bảo hành Bphone Store (hiện có 2 địa chỉ tại TP.HCM và Hà Nội), đặt trực tuyến trên website hoặc qua fanpage Bphone. Các linh kiện, phụ kiện có thể thay thế như cụm màn hình, mặt kính, kính cường lực, pin tai nghe, pin điện thoại Bphone... đa phần giảm tối thiểu 30% so với giá niêm yết của hãng. Mức cao nhất giảm 47% áp dụng cho sản phẩm ốp lưng, còn linh kiện thay thế giảm nhiều nhất 46% đối với màn hình Bphone 3 hoặc Bphone 3 Pro.

Thế hệ Bphone gần nhất ra đời năm 2020 nhưng đến nay vẫn còn nhiều linh kiện để hỗ trợ người dùng thay thế khi cần Ảnh: Bkav

Tiến Trần, một người dùng Facebook đã bình luận trên bài đăng của Bphone cho rằng dù hãng không còn ra điện thoại mới nữa nhưng tới nay vẫn còn hỗ trợ về mặt kỹ thuật là động thái "đáng ngưỡng mộ" đối với nhà sản xuất Việt Nam này. Fanpage của Bphone gần đây cũng không có cập nhật gì nhiều, các bài đăng gần nhất đều nhằm công bố chương trình khuyến mại và chỉ xuất hiện vào dịp lễ, tết

Lần gần nhất Bkav ra mắt smartphone là vào năm 2022 với mẫu Bphone A85 5G là model đáng chú ý nhất. Nhưng sản phẩm này nhanh chóng bị cộng đồng phát hiện ra là loại ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc), tức Bkav đặt số lượng từ một nhà sản xuất có sẵn sau đó in nhãn hiệu riêng lên máy.

Trước A85, vào năm 2020, Bkav đã giới thiệu cùng lúc 4 mẫu Bphone gồm B40, B60, B86 và B86s, trải dài từ tầm giá 5,5 tới 10 triệu đồng. Mức giá này tại thời điểm ra mắt thuộc phân khúc tầm trung và khá cao so với mặt bằng chung trên thị trường khi so sánh với các đối thủ cùng cấu hình, tuy nhiên đã được định vị lại ở phân khúc phù hợp hơn so với các đời máy trước đó.

Ngoài Bphone, Bkav cũng sản xuất một thiết bị công nghệ khác đáng chú ý là dòng tai nghe AirB, AirB Pro, ra mắt cuối năm 2021. Tuy nhiên đã qua hơn 3 năm, các thiết bị này dường như đã dừng sản xuất khi hãng không cho thấy động thái nào chuẩn bị cho thế hệ kế cận, tương tự như với Bphone.