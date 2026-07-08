Vào lúc 20 giờ, thứ tư ngày 8.7.2026, các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ về các yếu tố làm tăng nguy cơ sinh non, biện pháp dự phòng trong thai kỳ, cũng như hướng dẫn chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi trẻ sinh non nhằm hạn chế biến chứng và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

BS.CKII Hà Thị Nga, khoa Sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS-BSNT Dương Ngọc Hưng, Trung tâm Sản Phụ khoa - Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn, Trung tâm Sản Phụ khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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