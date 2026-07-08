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Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Dự phòng nguy cơ sinh non và chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách

Huỳnh Na
Huỳnh Na
Sinh non có thể gây nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Dự phòng nguy cơ sinh non từ thai kỳ và chăm sóc đúng cách giúp tạo nền tảng cho trẻ phát triển khỏe mạnh.

Vào lúc 20 giờ, thứ tư ngày 8.7.2026, các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ chia sẻ về các yếu tố làm tăng nguy cơ sinh non, biện pháp dự phòng trong thai kỳ, cũng như hướng dẫn chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi trẻ sinh non nhằm hạn chế biến chứng và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

  • BS.CKII Hà Thị Nga, khoa Sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
  • ThS-BSNT Dương Ngọc Hưng, Trung tâm Sản Phụ khoa - Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm tiêm chủng cho Trẻ em và Người lớn, Trung tâm Sản Phụ khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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