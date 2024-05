Dự thảo luật Nhà giáo: Giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi 55

Dự thảo luật Nhà giáo quy định về chế độ, tuổi nghỉ hưu đối với nhà giáo. Trong đó, nêu: "Giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi".



Trước sáu tháng, tính đến ngày nhà giáo nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà giáo phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước ba tháng, tính đến ngày nhà giáo nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà giáo ra quyết định nghỉ hưu.

Cơ sở giáo dục có thể ký hợp đồng lao động với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng.

Dự luật cũng quy định chế độ kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo. Theo đó, nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư và có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Thời gian kéo dài làm việc đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ là không quá 5 năm; đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với nhà giáo có chức danh giáo sư là không quá 10 năm.

"Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhà giáo chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Trong thời gian thực hiện kéo dài thời gian làm việc, nếu nhà giáo có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật", dự luật nêu.

Lao động của giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc

Giải thích về việc giáo viên mầm non được giảm tuổi nghỉ hưu (55 tuổi) so với các nhà giáo khác, Bộ GD-ĐT cho rằng, điều này đảm bảo phù hợp với yêu cầu triển khai chương trình giáo dục mầm non và phù hợp với hiện trạng điều kiện lao động của giáo viên mầm non.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết đã có dự thảo báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học chứng minh điều kiện lao động của giáo viên mầm non nằm trong các chỉ số nghề "nặng nhọc".

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã nhiều lần cho rằng quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non là 60 tuổi là không phù hợp. Do đó, Bộ GD-ĐT phối hợp với bộ, ngành liên quan đề xuất cho phép giữ tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non là 55 tuổi. Đề xuất này cũng nhận được đa số ý kiến đồng tình của các nhà giáo mầm non.

Năm 2023, trong cuộc gặp gỡ với giáo viên trên cả nước, Bộ GD-ĐT đã nhận được ý kiến của giáo viên, cử tri cũng như đại biểu Quốc hội đề nghị giáo viên mầm non cần được nghỉ hưu sớm. Kết quả thăm dò của Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng cho thấy có tới 96% giáo viên mầm non chọn tuổi nghỉ hưu là 55.

Giáo viên mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một.

Lao động của người giáo viên mầm non có những đặc thù riêng biệt, mang trách nhiệm của người thiết kế và tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đặt nền móng vững chắc để hình thành và phát triển nhân cách cho con người sau này.

Đối tượng mà giáo dục mầm non hướng tới là trẻ nhỏ, lứa tuổi còn rất non nớt và đang trong giai đoạn phát triển với tốc độ nhanh. Giáo viên mầm non chịu nhiều khó khăn, áp lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bộ LĐ-TB-XH đang nghiên cứu, xây dựng thông tư ban hành danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Từ đặc thù của ngành học mầm non, Bộ GD-ĐT đã đề nghị Bộ LĐ-TB-XH bổ sung giáo viên mầm non vào danh mục này. Nếu được bổ sung, sẽ có căn cứ để giữ tuổi nghỉ hưu là 55 đối với giáo viên mầm non.