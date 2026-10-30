Du thuyền 'bỏ rơi' 200 khách ở Campuchia từng cập các cảng Việt Nam

Hôm thứ tư, 28.10, du thuyền Odyssey của Công ty Villa Vie Residency có trụ sở tại Florida, Mỹ đã thông báo cho 200 du khách trong vòng 24 giờ phải thu dọn đồ đạc và rời tàu tại thành phố cảng Sihanoukville của Campuchia. Đây không phải là du thuyền bình thường khi đi theo lịch trình bởi du khách trên tàu sống như một cư dân và du lịch vòng quanh thế giới trong vòng 3 năm, đi qua 147 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu cao do các xung đột địa chính trị trên thế giới gần đây đã khiến du thuyền không thể thực hiện hành trình "không bao giờ kết thúc" của mình.

Công ty đã thực hiện "các bước quan trọng để giảm tiêu thụ nhiên liệu, bao gồm làm chậm hành trình và dành nhiều thời gian hơn ở cảng", Villa Vie Residency cho biết trong một thông báo. Thế nhưng, những bước này vẫn không đủ để bù đắp cho sự gia tăng bất thường về chi phí nhiên liệu. "Việc chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm cho cư dân không phải là giải pháp khả thi", Villa Vie Residency nói.

Odysey đang đậu ở Campuchia Ảnh: AFP

Pamela Reckamp, cư dân thuê căn hộ (cabin) trên du thuyền cùng chồng, nói rằng bà nghi ngờ chuyến đi sẽ sớm kết thúc sau khi con tàu dường như gặp phải các vấn đề nhiên liệu tương tự ở Việt Nam vào tháng 9. Hành khách đã tham dự một cuộc họp vào tháng 9 do lãnh đạo công ty chủ trì, người này đã yêu cầu các chủ sở hữu cabin giúp họ gây quỹ 1 triệu đô la Mỹ để họ có thể rời khỏi vịnh Hạ Long, Việt Nam, bà Rechamp, 59 tuổi, kể. "Vị này nói: Nếu không nhận được số tiền này, con tàu chỉ còn hoạt động được khoảng bốn ngày nữa. Sau đó, đèn và điều hòa sẽ tắt", Rechamp kể với NBC News. Tuy nhiên, may mắn khi con tàu đã rời Việt Nam và gặp sự cố ở Campuchia.

Trước đó, ngày 12.8, du thuyền Odyssey đưa gần 300 du khách cập cảng ở vịnh Nha Trang, neo đậu lại đến ngày 15.8. Đây là lần đầu tiên một du thuyền 5 sao neo đậu qua đêm khi đến Khánh Hòa, không tính các chuyến phải neo tránh bão. Du khách được trung chuyển vào bến du thuyền quốc tế Ana Marina để bắt đầu hành trình khám phá Nha Trang và các khu vực lân cận. Khác với khách đi tàu biển theo các tour cố định do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, du khách trên Odyssey chủ động lựa chọn điểm đến, sắp xếp lịch trình theo sở thích riêng.

Sau đó, vào ngày 21.8, du thuyền đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và neo đậu tại vịnh Hạ Long đến ngày 25.8 để du khách khám phá di sản thế giới.

Du thuyền trong lần đến Nha Trang hồi tháng 8 Ảnh: Bá Duy

Các cabin trên du thuyền được cho thuê hoặc bán với giá từ 119.999 USD đến 439.999 USD, và công ty ban đầu hứa sẽ đưa hành khách đến 147 quốc gia trong 3 năm.

Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider, người sáng lập Mikael Petterson cho biết ông cảm thấy "rất tệ" về tình huống này. Ông viện dẫn giá nhiên liệu tăng cao do xung đột giữa Mỹ và Iran là yếu tố chính dẫn đến sự cố. "Chưa ai từng thử mô hình du lịch trên biển có cư dân sinh sống mà thành công, và chúng tôi đã tiến xa hơn bất kỳ ai khác", Petterson, người sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của Villa Vie, nói.

Theo người sáng lập, Villa Vie trước đây đã trả khoảng 600 đến 700 đô la Mỹ cho mỗi tấn dầu diesel hàng hải (MGO), loại nhiên liệu cho tàu Odyssey. Tuy nhiên, giá MGO có sẵn ở Singapore (nơi tàu từng neo đậu) đã tăng lên gần 2.000 đô la vào tháng 3, và ở Campuchia, giá hiện nay vào khoảng 2.200 đô la mỗi tấn.

Petterson nhấn mạnh Villa Vie không đủ lớn để gánh chịu chi phí cao hơn. "Các công ty du thuyền lớn hơn có thể phòng ngừa rủi ro và giảm bớt một số rủi ro đó, nhưng chúng tôi là một công ty quá nhỏ để làm điều này", ông nói. Về tương lai của công ty, Petterson cho biết Villa Vie có thể trải qua quá trình tái cấu trúc dưới sự giám sát của tòa án, cho phép ban quản lý hiện tại tiếp tục kiểm soát công ty, hoặc có thể bị buộc phải thanh lý. "Chúng tôi hiện không có khả năng tài chính để duy trì hoạt động bình thường", ông chia sẻ và cho biết thêm: "Vì vậy, chúng tôi đang bảo vệ tài sản và tạm ngừng hoạt động cho đến khi tìm ra giải pháp trong tương lai. Tôi đang làm việc ngày đêm để tìm cách vượt qua chuyện này".