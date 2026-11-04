Du thuyền rời cảng, bỏ hơn 200 hành khách ở Campuchia

Tin liên quan 200 du khách phải rời tàu ở Campuchia khi du thuyền Mỹ dừng hoạt độngMột du thuyền Mỹ đang cung cấp dịch vụ cư trú dài hạn trên biển bất ngờ tạm dừng hoạt động tại Campuchia do chi phí nhiên liệu tăng cao, buộc hàng trăm hành khách phải rời bỏ 'ngôi nhà nổi' của mình. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Du thuyền Villa Vie Odyssey campuchia
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