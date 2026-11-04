Du thuyền rời cảng, bỏ hơn 200 hành khách ở Campuchia

Du thuyền Villa Vie Odyssey đã rời Campuchia sau khi buộc hơn 200 hành khách xuống tàu vì chi phí nhiên liệu tăng cao, khiến hành trình vòng quanh thế giới kéo dài nhiều năm bị gián đoạn.