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    Du thuyền rời cảng, bỏ hơn 200 hành khách ở Campuchia

    Du thuyền rời cảng, bỏ hơn 200 hành khách ở Campuchia

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Du thuyền Villa Vie Odyssey đã rời Campuchia sau khi buộc hơn 200 hành khách xuống tàu vì chi phí nhiên liệu tăng cao, khiến hành trình vòng quanh thế giới kéo dài nhiều năm bị gián đoạn.

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    Du thuyền Villa Vie Odyssey campuchia

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