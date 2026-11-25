Bên trong du thuyền Star Voyager có gì đặc biệt?

Trên Star Voyager, kỳ nghỉ bắt đầu ngay khi du khách bước lên tàu. Dài hơn 261 m, sức chứa 1.944 khách, con tàu có nhiều lựa chọn lưu trú, từ phòng hướng biển đến khu The Palace với quản gia riêng.

Không gian nghỉ dưỡng bên trong Star Voyager

Sau giờ ngắm biển, du khách thưởng thức ẩm thực Á - Âu tại The Lido, Sophia hay Silk Road. Bữa ăn, cuộc trò chuyện bên tách cà phê trở thành khoảnh khắc gần gũi cùng người thân, bạn bè.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí trên Star Voyager

Mỗi ngày trên tàu mang một nhịp điệu riêng. Ban ngày là tiếng cười tại công viên nước Aqua Park, những thử thách ở Adventure Park hoặc phút thư thái tại Symphony Spa & Wellness. Khi đêm xuống, Zodiac Theatre sáng đèn, mở ra những chương trình biểu diễn nghệ thuật giữa biển khơi.

Star Voyager đồng hành cùng Hội Ngộ Trùng Dương 2027

Tiếp nối chương trình kết nối cộng đồng người Việt được khởi xướng từ năm 1993, Hội Ngộ Trùng Dương dự kiến trở lại từ 27.6 đến 9.7.2027 với bốn hải trình kết nối Singapore, khu vực Sài Gòn - Đồng Nai và Hồng Kông.

Bên cạnh kỳ nghỉ, những đêm nhạc với nghệ sĩ Việt trong nước và hải ngoại hứa hẹn trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ. Giữa đại dương, những giai điệu thân thuộc đưa mọi người đến gần nhau, để chuyến đi còn là dịp hội ngộ.

Thông tin tại hoitrungduong.com.