'Đu trend Đại Lý' ra giữa đường chụp ảnh bị công an mời làm việc, nhắc nhở

Chiều 17.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, thời gian gần đây có nhiều bạn trẻ hiếu kỳ đến dốc Nộng (xã Nhơn Hải) để chụp ảnh, quay video vì con dốc này nhìn thẳng ra Hòn Khô nên cảnh rất đẹp và thơ mộng.

Công an nhắc nhở những người chụp ảnh ở giữa đường, đoạn thuộc xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn) ẢNH: CTV

Theo ông Thắng, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông nên chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an và trật tự cơ sở tuần tra, nhắc nhở mọi người. Vì con dốc này rất nguy hiểm, xe cộ qua lại rất nhiều.

"Chiều 16.2, lực lượng công an đã mời một số bạn trẻ đậu xe dưới đường để chụp ảnh về trụ sở nhắc nhở và cho viết cam kết không được tái diễn hành vi trên", ông Thắng nói.

Nhiều người ra giữa đường chụp ảnh, quay phim ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Việc tràn ra đường để chụp ảnh của nhiều người xuất phát từ một trào lưu mới trên mạng xã hội. Trào lưu này bắt đầu từ việc nhiều người đổ xô đến dốc "Đại Lý" tại Trung Quốc để chụp ảnh.

Những ngày qua, nhiều người đổ về dốc Nộng tại xã Nhơn Hải để chụp ảnh và quay phim, ngay cả khi có nhiều phương tiện lưu thông, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Một số trang mạng đăng thông tin nhiều người đến dốc Nộng, Nhơn Hải để chụp ảnh, quay phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, vào năm 2022, tại dốc Nộng (Nhơn Hải) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng, do xe bồn bị hỏng phanh khi đang đổ dốc nên lao thẳng xuống bãi biển.