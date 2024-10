Đủ vị phim kinh dị mùa Halloween

Tuy không có phim kinh dị Việt mới nào công chiếu trong tháng này, tuy nhiên các phim kinh dị - hài Việt như Ma da, Làm giàu với ma, Cám đều đã lần lượt ra rạp vào tháng 8 và 9. Cho đến thời điểm này, Làm giàu với ma và Cám vẫn đang trụ ở rạp chiếu với doanh thu khá cao.



Khởi đầu mùa phim kinh dị tháng 10 năm nay là phim Mỹ Hẹn hò với sát nhân (tựa gốc Women of The Hour) khởi chiếu tại VN từ 4.10. Đây là bộ phim đầu tiên mà Anna Kendrick đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính. Phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên Daniel Zovatto, Jedidiah Goodacre, Matt Visser, Tony Hale…

Cười 2 (Smile 2), tác phẩm của Parker Finn khởi chiếu ngày 18.10, theo chân ngôi sao nhạc pop toàn cầu Skye Riley (Naomi Scott đóng) khi cô bắt đầu chạm trán với những người có miệng méo mó kèm nụ cười kỳ quái giống Joker và theo sau là những cái chết ghê rợn, giống như trong bản đầu tiên ra rạp năm 2022. Phần tiếp theo của bộ phim kinh dị này còn có sự tham gia diễn xuất của: Lukas Gage, Kyle Gallner, Raúl Castillo và Rosemarie DeWitt. Tờ Screen Rant bình luận: "Cười 2 sẽ gặp khó khăn để nâng cao chất lượng sau sự tàn bạo của bộ phim đầu".

“Nam thần” điện ảnh Thái Nadech Kugimiya trong phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 ẢNH: CJ HK

Cùng công bố ra rạp ngày 18.10 là Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 (Tee Yod 2) - thương hiệu kinh dị Thái Lan thu hút nhiều sự chú ý của khán giả và phim Mỹ Tín hiệu cầu cứu (Blink Twice) - được tờ Esquire nhận định: "Kinh dị lên tột đỉnh, bộ phim đầu tay của Zoë Kravitz với tư cách đạo diễn, kể chuyến đi đến hòn đảo riêng của một tỉ phú theo phong cách phim Get Out và kết thúc bằng một trong những tình tiết kinh hoàng nhất". Phim có sự tham gia của ngôi sao Channing Tatum, Naomi Ackie, Christian Slater, Simon Rex, Liz Caribel…

Gần kề ngày Halloween có Ác quỷ truy hồn (Sakaratul Maut) và Trò chơi nhân tính (Exit) đều ra rạp hôm 25.10. Ác quỷ truy hồn là tác phẩm của đạo diễn Indonesia Sidharta Tata mang lại hương vị mới. Trong khi Trò chơi nhân tính (Thái Lan) có sự tham gia của nữ diễn viên Việt - Ngọc Lan Vy cùng các ngôi sao Thái: Worranit Thawornwong, Vachiravit Paisarnkulwong, Supachaya Sukbaiyen, Rapheephong Thapsuwan...

Cũng có thể xếp vào phim mùa Halloween là tác phẩm kinh dị đến từ Nhật Bản Tiếng gọi của oan hồn (Sana: Let Me Hear), từng tạo tiếng vang lớn khi ra rạp tại xứ sở hoa anh đào. Phim do Takashi Shimizu đạo diễn với diễn xuất của Nagisa Shibuya, Ikoi Hayase, Santoki Soma, Araki Towa… khởi chiếu tại VN từ 1.11.

Liz Caribel (vai Camilla) trong phim Tín hiệu cầu cứu ẢNH: IMDB

"Món chính" tại rạp chiếu

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định, cho đến thời điểm hiện tại, dòng phim kinh dị vẫn là một trong những món chính tại rạp cho năm 2024 và cả các năm tới chứ không riêng gì mùa Halloween. Đầu năm nay Exhuma: Quật mộ trùng ma (Hàn Quốc) đã có doanh thu ngoạn mục hơn 212 tỉ đồng, còn với phim VN thì Ma da, Làm giàu với ma đều vượt mốc 100 tỉ đồng.

"Theo tôi, mùa Halloween năm nay, doanh thu của Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 sẽ cao do sức hút từ phần 1 (chiếu tháng 12.2023, doanh thu 54,7 tỉ đồng)", ông Phong Việt dự đoán.

Cảnh trong phim Cười 2 ẢNH: IMDB

Từ 10.10 Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 đã có những suất chiếu sớm đầu tiên. Theo nhà phát hành CJ HK, bộ phim trở thành phim Thái có số lượng vé đặt trước cao nhất tại VN (hơn 32.000 vé). Tính đến ngày 14.10, phim đã thu về 36,5 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam). Hiện tại, phim giữ vững vị trí top 1 phòng vé với suất chiếu áp đảo. "Bộ phim thu hút khán giả Việt do được đầu tư cao về kịch bản, âm thanh, ánh sáng, đặc biệt là sự xuất hiện của "nam thần" Nadech Kugimiya", ông Phong Việt nhận định.

Nhà phát hành CJ HK xác nhận dàn diễn viên gồm Nadech Kugimiya (vai Yak), Denise Jelilcha Kapaun (Yad), Nina Nutthacha Jessica Padovan (Yee) và một số thành viên trong đoàn phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 sẽ đến VN giao lưu cùng khán giả vào ngày 19.10.2024.