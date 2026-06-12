Đưa Chợ Lớn, Bến Thành vào sóng livestream của người trẻ

Chiến lược đưa di sản trăm năm thoát cảnh "làm tự phát"

Chiều 11.6, tại TP.HCM, tọa đàm Ký ức đô thị - Di sản sống động đã diễn ra trong khuôn khổ họp báo công bố chương trình livestream quy mô lớn nhằm quảng bá di sản thành phố. Tại đây, nhiều ý kiến tâm huyết đã nhìn nhận các nhà sáng tạo nội dung số (creator) như những "người phiên dịch văn hóa của thế hệ mới", mang trọng trách nối dài sức sống cho các giá trị xưa cũ.

Các nhà sáng tạo nội dung số sẽ đồng hành cùng chiến dịch đưa di sản TP.HCM lên sóng livestream Ảnh: BTC cung cấp

Đây là sáng kiến do Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, TikTok Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM tổ chức. Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa đang là mũi nhọn quốc gia, câu chuyện làm sao để di sản TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung chạm được vào người trẻ trở thành bài toán vừa thời sự, vừa cấp thiết.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM, nhìn nhận thẳng thắn: Việc quảng bá di sản, ẩm thực hay đặc sản vùng miền trên nền tảng số hiện nay không còn là câu chuyện làm tự phát, thích thì làm, mà đã trở thành chiến lược trọng điểm của TP.HCM. Sức mạnh của truyền thông số sẽ kích hoạt, làm tăng giá trị thặng dư cho các sản phẩm văn hóa, tương tự cách mà Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan từng làm rất thành công.

Cũng theo ông Hồi, trong năm 2026, thành phố sẽ tổ chức một lễ hội quy mô lớn nhằm tạo không gian riêng cho các nhà sáng tạo nội dung số tha hồ sáng tạo. Trước mắt, chiến dịch Chạm di sản - Ký ức đô thị sẽ là bước đi tiên phong, giúp định danh ba khu lõi trung tâm thành phố trên không gian mạng, tạo tiền đề bền vững cho mô hình chính quyền đô thị.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, chia sẻ đơn vị mong muốn trở thành cầu nối, nối dài cánh tay đến những người trẻ có lòng yêu nước và trân quý giá trị cội nguồn, từ đó cùng nhau đóng góp cho sự phát triển chung.

Thực tế cho thấy, dòng chảy văn hóa trên mạng xã hội đang diễn ra mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng. Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng giám đốc TikTok Việt Nam, bật mí một con số ấn tượng: Mỗi ngày người dùng Việt dành hơn 100 triệu giờ trên nền tảng này để giải trí, học tập và làm việc. "Minh chứng rõ nhất là một từ khóa nghe có vẻ rất khô khan như #DisanVietNam lại đang sở hữu tới hơn 320.000 video tham gia", ông Thanh nói.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại tọa đàm Ký ức đô thị - Di sản sống động nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa đến giới trẻ Ảnh: BTC cung cấp

Khi di sản trăm năm của TP.HCM 'lên sóng' livestream

Diễn ra từ ngày 11.6 đến hết ngày 11.7, chiến dịch Chạm di sản - Ký ức đô thị sẽ tập trung vào chuỗi livestream quy mô lớn tại 3 khu vực mang đậm dấu ấn lịch sử: Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn. Các nhà sáng tạo nội dung nổi bật như Nguyễn Đức Huy, Hưng Lương, Mỹ Thiên... sẽ trực tiếp dẫn dắt khán giả len lỏi qua các công trình biểu tượng, những góc phố rêu phong và cả những món ngon đặc trưng của thành phố.

Đây cũng là hoạt động thực tế đầu tiên cụ thể hóa chương trình xây dựng mạng lưới thương mại điện tử và truyền thông địa phương (dLocals) tại TP.HCM, đưa di sản đến gần hơn với nhịp sống đương đại.

Đại diện đơn vị đồng hành, bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó tổng giám đốc Đối ngoại và Truyền thông Suntory PepsiCo Việt Nam, chia sẻ: "Doanh nghiệp có nguồn lực nhưng có thể thiếu sự nhạy bén, sáng tạo của người trẻ, cũng không có sẵn nền tảng công nghệ. Cái bắt tay này chính là điểm chạm để chúng ta cùng ngồi lại, làm nên một điều thực sự ý nghĩa cho cộng đồng".