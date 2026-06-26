Đưa chương trình Cambridge vào trường học: Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế

Những định hướng này được đưa ra trên cơ sở rà soát kết quả triển khai tại các trường đối tác, trong đó có Trường tiểu học Nam Từ Liêm (VN082) và Trường tiểu học Đô thị Sài Đồng (VN183). Theo những nội dung đã được thống nhất, các kết quả đạt được từ những mô hình này tiếp tục là nền tảng để iSMART Education và Cambridge International Education trao đổi về các bước phát triển tiếp theo của mạng lưới Cambridge Associate tại Việt Nam.

Từ những kinh nghiệm đã tích lũy, hai bên thống nhất tiếp tục phát triển các mô hình Cambridge Early Years, Cambridge Primary và Cambridge Integrated Programme (ICP), hướng tới xây dựng một lộ trình học tập có tính kết nối giữa các cấp học. Theo định hướng này, học sinh sẽ có thêm điều kiện tiếp cận chương trình Cambridge theo hướng xuyên suốt, thay vì triển khai riêng lẻ ở từng bậc học.

Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tiếp tục là một trong những ưu tiên của giai đoạn mới. Theo kế hoạch, hai bên hướng tới mục tiêu có hơn 200 giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn Cambridge trong những năm tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, iSMART Education và Cambridge International Education dự kiến tiếp tục tăng cường hệ thống đảm bảo chất lượng, phát triển chuyên môn liên tục (CPD), đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động dạy học. Các nội dung này sẽ được triển khai song song với quá trình mở rộng mạng lưới, nhằm bảo đảm chất lượng vận hành chương trình tại các trường đối tác.

Theo kế hoạch được trao đổi, trong năm học 2026 - 2027, chương trình dự kiến tiếp tục được triển khai tại một số cơ sở giáo dục mới, trong đó có Trường tiểu học Chu Văn An (Việt Hưng). Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục phát triển các mô hình đang vận hành tại VN082 và VN183, đồng thời xúc tiến mở rộng chương trình tại TP.HCM.

Đại diện Cambridge International Education cũng đánh giá cao những nỗ lực của iSMART Education trong việc xây dựng mô hình hợp tác công - tư (PPP), từng bước đưa các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế đến gần hơn với học sinh Việt Nam thông qua các mô hình phù hợp với điều kiện triển khai trong nước. Những trao đổi này diễn ra trong bối cảnh các định hướng về phát triển giáo dục chất lượng cao, chuyển đổi số và mở rộng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục tại Việt Nam tiếp tục được quan tâm.

Cuộc gặp lần này không đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ hợp tác mới, mà là bước tiếp theo trong quá trình đồng hành giữa iSMART Education và Cambridge International Education sau những mô hình đã được triển khai trên thực tế. Điều đáng chú ý là các ưu tiên được thống nhất cho giai đoạn 2026 - 2030 đều được xây dựng từ những kết quả đã có, thay vì chỉ đặt ra các mục tiêu mở rộng trong tương lai. Chính cách tiếp cận này cho thấy hai bên đang lựa chọn phát triển mạng lưới Cambridge Associate trên nền tảng những kinh nghiệm đã được kiểm chứng, đồng thời tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình Cambridge theo lộ trình phù hợp với điều kiện triển khai tại Việt Nam.