Đưa con vượt 30 km thi vào lớp 10, bố bóp vai mong con viết văn thật tốt

Đình Huy - Nguyễn Trường
30/05/2026 09:12 GMT+7

Trong số hàng trăm phụ huynh đưa con em đến điểm thi vào lớp 10 tại Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội), một số phụ huynh có những hành động đặc biệt để tiếp sức cho các thí sinh.

6 giờ 30 ngày 30.5, cổng  Trường THCS Dịch Vọng Hậu (P.Cầu Giấy, Hà Nội) rất đông thí sinh, phụ huynh có mặt. Lực lượng công an, tình nguyện viên cũng đồng hành, hỗ trợ các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Thời tiết sáng nay tại Hà Nội mát mẻ, trời có nắng nhẹ. Nhìn chung, các sĩ tử và phụ huynh đều có tâm lý thoải mái. Một số phụ huynh cũng tỏ ra khá áp lực, lo lắng khi con mình đứng trước bước ngoặt lớn đầu tiên của cuộc đời.

Trước khi vào phòng thi, họ dành cho con những cái ôm, đập tay hoặc nụ hôn để động viên, tiếp sức

Đây là những hành động phụ huynh thường làm để cổ vũ tinh thần, giúp các con vượt qua áp lực tâm lý trước khi bước vào phòng thi

Vừa bóp vai, vừa động viên con thi tốt, ông Đặng Ngọc Hà (53 tuổi, xã Quảng Bị, Hà Nội) cho biết, đây là hành động giúp con có tâm lý thoải mái để làm bài thi môn văn thật tốt. Ông Hà kể, từ 5 giờ 30 sáng nay, ông đưa con trai Đặng Thanh Hà vượt quãng đường hơn 30 km nhà tại xã Quảng Bị để có mặt tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu, tham gia kỳ thi vào lớp 10 đúng giờ. Ông Hà tiết lộ, bản thân cũng khá lo lắng khi nguyện vọng của con trai thi vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Trước kỳ thi, con trai ông ôn thi rất căng thẳng bởi hầu như tối nào cũng thấy con học đến 2 giờ sáng mà chưa đi ngủ. "Các con cố gắng ôn thi nên chúng tôi cũng chỉ mong con bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt", ông Hà nói

Các thí sinh xem lại số phòng, số thứ tự trước khi vào phòng thi

Tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (P.Phú Lương, Hà Nội), không khí “nóng” lên từng phút. Phía sau cánh cổng trường khép chặt, hàng trăm sĩ tử đang ngồi trong phòng thi chuẩn bị “vượt vũ môn”. Còn phía ngoài cổng trường là các bậc phụ huynh đứng ngồi chờ đợi.

Có mặt từ rất sớm tại điểm thi, anh Nguyễn Văn Thủy (38 tuổi, trú tại P.Kiến Hưng) cho biết, sáng nay, cả nhà đã quyết định cùng nhau đưa cháu Nguyễn Hoàng Long đi thi vào lớp 10 để tiếp thêm “sức mạnh tinh thần”. Trước khi Nguyễn Hoàng Long bước qua cổng trường, anh Nguyễn Văn Thủy không quên còn vỗ nhẹ lên vai con để động viên, kèm lời căn dặn “con cứ tự tin và làm bài hết khả năng”. "Nói thật là đưa con đi thi thế này, tôi cảm thấy hồi hộp hơn cả con trai. Thời gian gần đây, thấy con thức khuya dậy sớm ôn tập nhiều nên gia đình liên tục động viên, bảo sức con đến đâu thì học đến đó, đừng áp lực quá", anh Thủy nói.

Cách đó không xa, dưới bóng tán cây gần cổng trường, chị Nguyễn Thị Chanh (36 tuổi, trú tại P.Yên Nghĩa) đang ngồi đợi cùng rất đông phụ huynh khác. Đưa con đến trường từ rất sớm, sau đó chị quyết định không về nhà mà ở lại, đợi con hoàn thành môn thi đầu tiên trong ngày. Để có thể đồng hành cùng con trong ngày thi quan trọng này, chị Chanh đã xin nghỉ làm. Đến ngày thi thứ 2, chồng chị sẽ “thay ca” để đưa con đi thi". Con đi thi nhưng tôi lại thấy rất hồi hộp. Không biết ở trong phòng thi con thế nào, tâm lý có vững không. Rồi quá trình thi con làm bài có đúng với năng lực hay không... Giờ chỉ mong con thật bình tĩnh, tự tin để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn nhất", chị nói.

Phụ huynh ngồi ngoài cổng trường đợi các con

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 30 - 31.5 với 3 môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Sáng nay, các thí sinh sẽ làm bài thi môn văn với thời gian 120 phút.

Học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi căng thẳng nhất

Hôm nay 30.5, thí sinh Hà Nội bước vào tuyển sinh lớp 10, kỳ thi căng thẳng nhất của học sinh. Do đó, đây cũng là lúc cần cái nhìn nhiều chiều hơn để giảm áp lực cho kỳ thi này bằng những cơ hội khác vào lớp 10.

