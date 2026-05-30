Đưa con vượt 30 km thi vào lớp 10, bố bóp vai mong con viết văn thật tốt

Vừa bóp vai, vừa động viên con thi tốt, ông Đặng Ngọc Hà (53 tuổi, xã Quảng Bị, Hà Nội) cho biết, đây là hành động giúp con có tâm lý thoải mái để làm bài thi môn văn thật tốt. Ông Hà kể, từ 5 giờ 30 sáng nay, ông đưa con trai Đặng Thanh Hà vượt quãng đường hơn 30 km nhà tại xã Quảng Bị để có mặt tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu, tham gia kỳ thi vào lớp 10 đúng giờ. Ông Hà tiết lộ, bản thân cũng khá lo lắng khi nguyện vọng của con trai thi vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Trước kỳ thi, con trai ông ôn thi rất căng thẳng bởi hầu như tối nào cũng thấy con học đến 2 giờ sáng mà chưa đi ngủ. "Các con cố gắng ôn thi nên chúng tôi cũng chỉ mong con bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt", ông Hà nói
Bình luận (0)