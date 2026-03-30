Đưa điện lưới quốc gia về ‘vùng trắng’ Tu Thôn

: Nhân viên PC Quảng Ngãi nỗ lực đưa điện lưới về với 123 hộ dân Tu Thôn

Cụm dân cư 3B trước đây là "vùng trắng" điện do chồng lấn địa giới hành chính, gây khó khăn trong quản lý và đầu tư hạ tầng. Để tháo gỡ, PC Quảng Ngãi triển khai cấp điện theo từng giai đoạn. Ở giai đoạn 1, đơn vị phối hợp UBND xã Măng Bút và Công ty CP Thủy điện Nam Vao xây dựng 568 m đường dây hạ áp, đấu nối từ trạm biến áp hiện hữu, cấp điện cho 38 hộ dân. Đồng thời, hỗ trợ chi phí lắp đặt sau công tơ cho 35 hộ với tổng kinh phí hơn 41,8 triệu đồng. Nhờ đó, điện đã về sớm hơn kế hoạch 2 tuần, kịp phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Bước sang giai đoạn 2, PC Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư 2,927 km đường dây hạ thế 0,4 kV và một trạm biến áp 320 kVA nhằm cấp điện cho toàn bộ 123 hộ dân. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều trở ngại do địa hình phức tạp, đường hẹp, có đoạn sạt lở. Lực lượng thi công phải mở lối tạm, chia nhỏ vật tư để vận chuyển thủ công.

Lực lượng thi công phải chủ động mở đường để đảm bảo tiến độ công trình

Trên công trường, nhịp độ thi công được duy trì khẩn trương từ sáng đến tối. Nhiều vị trí khó phải kéo dài thời gian làm việc đến 19 giờ để đảm bảo tiến độ. Theo ông Đỗ Văn Giáp, Phó giám đốc PC Quảng Ngãi, đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, vừa đảm bảo tiến độ, vừa kiểm soát chặt chẽ an toàn, chất lượng công trình.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1,58 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 3.2026, sớm hơn kế hoạch một tháng. Khi đưa vào vận hành, công trình không chỉ đảm bảo cấp điện ổn định cho người dân Tu Thôn mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định dân cư và nâng cao đời sống khu vực.



