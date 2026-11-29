Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Anutin Charnvirakul và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Thái Lan sang Việt Nam tham dự ACMECS-11; đánh giá cao sự tham dự của Thủ tướng, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ với Việt Nam cũng như hợp tác tiểu vùng Mê Kông vì hòa bình, ổn định, kết nối và phát triển bền vững ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ hơn nữa; cảm ơn và chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ACMECS-11.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Thái Lan; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và an toàn thực phẩm; cho biết kim ngạch thương mại song phương đã tiệm cận mục tiêu 25 tỉ USD và mong muốn hai nước hướng tới mục tiêu mới cao hơn, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi, tháo gỡ các rào cản đối với thương mại và đầu tư.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031, đưa các thỏa thuận và cam kết cấp cao đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Kông và ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; nhấn mạnh nguyên tắc không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống nước kia.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; mong muốn Thái Lan tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các biện pháp tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường các hoạt động hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn đa phương khác, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ Thái Lan đảm nhiệm vai trò kép, Chủ tịch ASEAN và chủ trì ACMECS năm 2028, mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tiềm năng, thế mạnh của hợp tác tiểu vùng Mê Kông, mở ra những cơ hội mới về kết nối và phát triển bền vững.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul chuyển lời của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Thái Lan vào thời gian phù hợp.