Đưa được người đầu tiên ra, tìm cách cứu nhóm còn lại trong hang động Lào

Theo nhóm cứu hộ và truyền thông địa phương, 7 người Lào được cho là đã vào hang động ở tỉnh Xaisomboun, miền trung Lào tuần trước để tìm vàng, nhưng một vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra đã chặn lối ra của họ.

Nhóm cứu hộ cho biết phải mất khoảng 37 phút để đưa người đàn ông tên Mued qua các lối đi trong hang động.

"Tôi ổn. Tôi vẫn còn khỏe mạnh", ông Mued nói như vậy sau khi ra khỏi hang động. Người này sau đó được bàn giao cho nhóm y tế bên ngoài hang.

Lực lượng cứu hộ cho biết họ đã tạm dừng các hoạt động trong đêm để đánh giá tình trạng của bốn người còn lại mà họ đã tìm thấy, và dự định sẽ tiếp tục tìm kiếm hai người cuối cùng. Theo CNN, 4 người vẫn còn mắc kẹt đã bắt đầu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe, bao gồm các vấn đề về da, dạ dày và đường ruột.

Đội cứu hộ thảo luận kế hoạch giải cứu những người bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào ẢNH: REUTERS

Trong số các thành viên tham gia có thợ lặn người Thái Norrased Palasing và thợ lặn người Phần Lan Mikko Paasi đang sinh sống tại Thái Lan. Cả hai đều tham gia vào vụ cứu hộ 12 cậu bé và huấn luyện viên bóng đá của họ khỏi một hang động bị ngập lụt ở miền bắc Thái Lan năm 2018.

Để thực hiện chiến dịch giải cứu, các đội cứu hộ đã liên tục bơm nước khỏi những lối đi bị ngập trong hang. Tuy nhiên, một cơn mưa rào sáng sớm 29.5 đã khiến công việc thêm khó khăn. Bên trong hang, các thợ lặn phải làm việc trong bóng tối, vượt qua những lối đi hẹp, ngoằn ngoèo, ngập nước và có nhiều vách đá gồ ghề.

Ông Gary Mitchell, thuộc Đội Cứu hộ hang động nam và trung Wales, cho biết một kế hoạch cứu hộ tốt phụ thuộc vào độ dài mỗi lần lặn, mức độ chật hẹp của lối đi, cũng như khả năng hỗ trợ y tế và tiếp tế tại hiện trường. Theo ông, lực lượng cứu hộ phải cân nhắc giữa 2 rủi ro, gồm đưa những người không có kỹ năng lặn đi qua vùng nước gần như không thể nhìn thấy gì, hoặc phải chờ nước rút thêm trong khi sức khỏe của họ có thể xấu đi.