Đưa góc nhìn AI vào bài 'để có những Steve Jobs Việt Nam', đạt 9,75 điểm văn

Khi tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, Lê Thị Như Phương, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Thái Phiên (TP.Hải Phòng), không giấu được sự bất ngờ khi biết mình đạt 9,75 điểm môn ngữ văn.

“Nói thật, em khá sốc khi nhận được kết quả. Với phương pháp chấm mới cùng nhiều thông tin trong thời gian chờ công bố điểm, em không nghĩ mình sẽ đạt số điểm như vậy. Em rất hạnh phúc vì đây là một cột mốc đẹp trong hành trình thanh xuân của mình".

Lê Thị Như Phương, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Thái Phiên (TP.Hải Phòng), đạt 9,75 điểm môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: NVCC

Cách đạt 9,75 điểm văn: Đọc kỹ đề trước khi thể hiện góc nhìn

Theo Như Phương, đề ngữ văn năm nay với câu nghị luận “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?” là một đề mở nhưng cũng khá thử thách.

“Em nghĩ đây là đề hơi khó vì yêu cầu thí sinh phải có kiến thức thực tế, tư duy nhanh để triển khai đoạn văn vừa đầy đủ ý, vừa thể hiện được quan điểm cá nhân nhưng vẫn đảm bảo thời gian làm bài".

Để xử lý dạng đề này, nữ sinh lựa chọn bám sát cấu trúc lập luận đã được rèn luyện trong quá trình học.

“Em mở đầu bằng câu nói: ‘Trong một nhân tài thì một phần mười là thiên tài và chín phần mười là mồ hôi và nước mắt’, qua đó khẳng định không có thành công nào đến một cách ngẫu nhiên. Theo em, đề bài muốn người trẻ nhận thức rõ giá trị của sự nỗ lực để phát triển năng lực bản thân".

Từ đó, Phương triển khai các giải pháp từ cá nhân, gia đình, nhà trường đến xã hội nhằm tạo điều kiện để những tài năng trẻ được phát hiện và phát triển.

Nữ sinh cho rằng với đề mở, điều quan trọng nhất là không bỏ sót yêu cầu của đề trước khi thể hiện chính kiến. “Em thường gạch ra những ý chính đề bài yêu cầu để trả lời đầy đủ. Sau đó mới trình bày quan điểm của bản thân và khái quát lại vấn đề ở cuối bài".

Theo Phương, học văn không chỉ là học thuộc. “Em kết hợp học kỹ kiến thức nền tảng với việc rèn tư duy, cách lập luận qua bài chữa của thầy cô, bạn bè và chủ động tìm hiểu thêm tư liệu trên internet. Trong mỗi đề bài luôn có một khoảng sáng tạo để mỗi thí sinh thể hiện góc nhìn của mình".

Theo Như Phương, để làm tốt đề nghị luận “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”, thí sinh cần đọc kỹ yêu cầu của đề, xây dựng lập luận chặt chẽ và mạnh dạn thể hiện góc nhìn cá nhân ẢNH: NVCC

Steve Jobs Việt Nam: Nữ sinh đưa góc nhìn AI vào bài nghị luận

Một trong những điểm nhấn trong bài làm của Như Phương là liên hệ đến trí tuệ nhân tạo (AI) khi bàn về đổi mới sáng tạo.

“Khi nhắc đến Steve Jobs, em nghĩ ngay đến lĩnh vực công nghệ. Mà nói đến công nghệ hiện nay thì AI là một chủ đề rất nổi bật. Vì vậy, em lựa chọn liên hệ đến những tranh luận xoay quanh AI để làm rõ quan điểm của mình".

Theo nữ sinh, mục đích của dẫn chứng không phải để kể về công nghệ mà để nhấn mạnh trách nhiệm của người trẻ.

“Em muốn nhấn mạnh rằng công nghệ luôn có cả cơ hội và thách thức. Để Việt Nam có thêm nhiều ‘Steve Jobs’, người trẻ không chỉ cần đam mê sáng tạo mà còn phải học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ năng lực của bản thân và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm".

Sau khi hoàn thành bài thi, Phương cho biết em không còn điều gì tiếc nuối vì đã truyền tải đầy đủ những suy nghĩ của mình.

Nhận xét về học trò, cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A9, Trường THPT Thái Phiên (TP.Hải Phòng), cho biết bà thực sự vỡ òa khi biết Như Phương đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn.

“Khi biết Như Phương đạt 9,75 điểm môn ngữ văn, tôi thực sự vỡ òa trong niềm vui. Không chỉ vì đây là số điểm rất cao, mà quan trọng hơn là những nỗ lực của em đã được ghi nhận xứng đáng. Với một người giáo viên, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi chứng kiến học trò gặt hái thành quả sau quá trình cố gắng bền bỉ".

Theo cô Dung, Như Phương không chỉ học tốt mà còn có tố chất lãnh đạo, tư duy ngôn ngữ nổi bật. “Trong suốt ba năm học, Phương luôn chủ động, trách nhiệm, biết lắng nghe và sẻ chia với bạn bè. Em có lối viết rất riêng, tư duy ngôn từ nhạy bén, khả năng dẫn dắt vấn đề tốt. Việc nhiều lần đảm nhiệm vai trò MC cũng góp phần giúp em có khả năng diễn đạt, lập luận mạch lạc".

“Tôi tin 9,75 không phải là đích đến, mà chỉ là một dấu mốc đẹp trên hành trình trưởng thành của Phương. Tôi mong em sẽ tiếp tục giữ tình yêu với văn chương, sự khiêm tốn, tinh thần ham học hỏi và bản lĩnh để chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai", cô Dung nói

