Đưa Hồ Tràm thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Ông Walt Power, CEO The Grand Ho Tram, theo đuổi mục tiêu đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến tích hợp hàng đầu Đông Nam Á

Khi gia nhập The Grand Ho Tram năm 2020, CEO Walt Power không chọn mang một phiên bản Macau đến Việt Nam. Với ông, casino chỉ là một mảnh ghép trong hệ sinh thái rộng hơn, kết nối nghỉ dưỡng biển với golf, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, MICE, nghệ thuật biểu diễn và giải trí gia đình.

Đích đến mà vị CEO này theo đuổi cũng vượt ra ngoài sự tăng trưởng của một khu nghỉ dưỡng, đó là đưa Hồ Tràm trở thành một trong những điểm đến tích hợp hàng đầu Đông Nam Á, qua đó góp phần hình thành cực du lịch biển và giải trí cao cấp trong không gian phát triển mới của TP.HCM.

Chuẩn bị như người lính, cạnh tranh như võ sĩ

Từng phục vụ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ với vai trò phi công quân sự và có nhiều năm điều hành casino tại Mỹ, Nam Phi, Argentina, Philippines và Macau, Walt Power mang tinh thần quân đội vào quản trị: kỷ luật trong chuẩn bị, dứt khoát trong hành động, đồng thời đề cao trách nhiệm và niềm tin dành cho đội ngũ.

Theo ông, kỷ luật không đồng nghĩa với cứng nhắc. Khi điều hành một tổ hợp nghỉ dưỡng hoạt động liên tục với đội ngũ đa quốc gia, người lãnh đạo phải đủ quyết đoán để xử lý tình huống nhưng cũng cần biết lắng nghe, thích ứng và trao quyền. Niềm đam mê MMA cũng giúp ông nhìn thương trường như một trận đấu dài, nơi lợi thế thuộc về người biết đọc tình huống, kiểm soát rủi ro, phân bổ sức lực và giữ bình tĩnh trước áp lực. Từ trải nghiệm quân ngũ, võ thuật đến quản trị các khu phức hợp quốc tế, ông đúc kết phong cách điều hành của mình: "Chuẩn bị như một người lính, cạnh tranh như một võ sĩ và vận hành với sự chính xác cùng tâm huyết mà ngành dịch vụ đẳng cấp quốc tế đòi hỏi".

Tinh thần ấy càng có ý nghĩa khi The Grand Ho Tram không còn được nhìn nhận như một khách sạn hay một casino riêng lẻ. Trải rộng trên khu đất ven biển khoảng 164 ha với hơn 2 km bờ biển, The Grand Ho Tram hiện quy tụ ba thương hiệu lưu trú gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion, cung cấp hơn 1.200 phòng và biệt thự.

Hệ sinh thái còn có hơn 17 nhà hàng, quầy bar, 9 hồ bơi, 3 khu spa, trung tâm hội nghị sức chứa khoảng 1.100 người và sân golf The Bluffs do Greg Norman thiết kế. Các trải nghiệm tại đây đang được mở rộng từ nghỉ dưỡng thuần túy sang vui chơi dành cho nhiều thế hệ, với rạp chiếu phim gần 200 chỗ, pickleball, thể thao dưới nước, sân golf mini 18 lỗ, khu vui chơi trẻ em, karaoke và xe đưa đón miễn phí từ trung tâm TP.HCM.

Từ đầu năm 2026, casino chính thức đón khách Việt đủ điều kiện theo chương trình thí điểm và dưới cơ chế giám sát nghiêm ngặt. Trong khi đó, khách sạn thứ 4 có tên Ixora Grand Ho Tram by Fusion dự kiến vận hành vào cuối năm 2026, tiếp tục bổ sung năng lực lưu trú cho toàn tổ hợp.

The Grand Ho Tram phát triển hệ sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng biển, golf, ẩm thực, MICE và giải trí





Không xây một casino, mà kiến tạo một điểm đến

Từ quá trình làm việc tại Macau, Walt Power rút ra ba nguyên tắc đối với hoạt động casino, đó là chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, an toàn cho khách hàng và tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, theo ông, mỗi thị trường cần một mô hình riêng. Nếu Macau có mật độ casino cao và ngành giải trí có thưởng giữ vai trò trung tâm, lợi thế của Hồ Tràm nằm ở bờ biển, cảnh quan, không gian nghỉ dưỡng, vị trí gần một trung tâm kinh tế lớn và khả năng phát triển nhiều loại hình du lịch.

Vì thế, casino tại The Grand Ho Tram được xác định là một cấu phần trong hệ sinh thái gồm lưu trú cao cấp, ẩm thực, golf, MICE, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Mô hình này cho phép điểm đến tiếp cận đồng thời nhiều nhóm khách, từ gia đình nghỉ dưỡng, doanh nghiệp tổ chức hội nghị đến khách chơi golf và du khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.

Khi các sản phẩm được kết nối, một vị khách có thể đến vì hội nghị hoặc sân golf nhưng ở lại lâu hơn để nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động giải trí. Giá trị kinh tế từ đó cũng lan tỏa tới vận tải, thương mại, thực phẩm, lao động và chuỗi cung ứng địa phương.

Từ điểm nghỉ cuối tuần đến cực du lịch quốc tế

Theo ông Walt Power, hạ tầng giao thông đang thay đổi cuộc chơi đối với Hồ Tràm. Trong nhiều năm, khoảng cách di chuyển khiến vùng biển này chủ yếu được xem là điểm nghỉ cuối tuần của khách TP.HCM và các tỉnh lân cận. Bức tranh đó đang thay đổi cùng mạng lưới cao tốc, các tuyến đường ven biển và đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành.

Tuyến kết nối Hồ Tràm với sân bay Long Thành khi hoàn thành được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, mở khả năng đưa khách quốc tế từ sân bay đến thẳng vùng nghỉ dưỡng. Từ đó có thể hình thành các hành trình kết hợp du lịch đô thị TP.HCM với nghỉ dưỡng biển, golf, MICE và giải trí cao cấp. "Hồ Tràm sẽ không còn là điểm đến chỉ phục vụ thị trường nội địa mà có thể trở thành cửa ngõ kết nối trực tiếp với dòng khách quốc tế trong khu vực. Đây là lợi thế mà chúng tôi đang chuẩn bị để tận dụng tối đa", Walt Power nhận định.

Sự chuẩn bị đó không chỉ nằm ở casino. The Grand Ho Tram định hướng tiếp tục mở rộng các tiện ích ngoài hoạt động giải trí có thưởng, từ chăm sóc sức khỏe, giải trí gia đình đến MICE, nhằm phục vụ nhiều phân khúc, giảm tính mùa vụ và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại. Trong không gian du lịch mở rộng của TP.HCM, Hồ Tràm có thể bổ sung những sản phẩm khu vực trung tâm thành phố khó cung cấp: nghỉ dưỡng biển quy mô lớn, sân golf, hội nghị quốc tế và hệ thống giải trí tích hợp. Sự kết hợp giữa đô thị TP.HCM và biển Hồ Tràm cũng tạo điều kiện hình thành các hành trình dài ngày hơn.

Đối với du lịch Việt Nam, những điểm đến tích hợp có năng lực cạnh tranh quốc tế còn góp phần thu hút dòng khách chi tiêu cao, nâng giá trị thu được trên mỗi lượt khách thay vì chỉ chạy theo số lượng. Theo ông Walt Power, sự phát triển đó phải gắn với cộng đồng. The Grand Ho Tram ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đào tạo theo tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế và tăng kết nối với chuỗi cung ứng tại chỗ. Điều ông mong muốn là người trẻ có thể nhìn Hồ Tràm như một nơi xây dựng sự nghiệp lâu dài trong ngành du lịch, nhà hàng và khách sạn.

Sau hành trình qua nhiều thị trường quốc tế, ông Walt Power mang đến Hồ Tràm kinh nghiệm của một người từng chứng kiến những trung tâm casino và nghỉ dưỡng lớn hình thành. Nhưng ông không tìm cách tạo ra bản sao của Macau hay Singapore. Bài toán ông theo đuổi là một mô hình phù hợp với lợi thế riêng của Việt Nam, nơi biển, golf, nghỉ dưỡng, giải trí, con người và hạ tầng được kết nối thành một hệ sinh thái. Nếu mục tiêu ấy thành hiện thực, dấu ấn của vị CEO này sẽ không chỉ nằm ở sự tăng trưởng của The Grand Ho Tram, mà còn ở việc góp phần đưa Hồ Tràm trở thành một cực du lịch mới của TP.HCM và một điểm đến đáng chú ý trên bản đồ khu vực.