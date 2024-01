Đưa hợp tác giữa Việt Nam - Philippines ngày càng hiệu quả và thực chất

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỉ USD

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo xung lực mới đưa hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tổng thống Marcos khẳng định Việt Nam tiếp tục là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN. Đồng thời mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau khi nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015. Quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố thông qua duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả.

Hợp tác kinh tế phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, GD-ĐT, giao lưu nhân dân… phục hồi nhanh sau đại dịch.

Về định hướng phát triển quan hệ hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp; cùng phối hợp xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại cuộc hội đàm ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỉ USD thông qua hạn chế áp dụng các rào cản thương mại, tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có tiềm năng và thế mạnh như thủy sản, sản phẩm trái cây, rau quả... tận dụng tốt cơ hội từ các thỏa thuận thương mại khu vực.

Khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như công nghệ chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, dầu khí… đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới và quan trọng như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và củng cố khả năng tự cường của chuỗi cung ứng… Hai bên cùng nhất trí hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục ô nhiễm, giảm phát thải carbon, xử lý rác thải nhựa…

Việt Nam cung cấp gạo ổn định cho Philippines

Tổng thống Philippines cảm ơn Việt Nam sẵn sàng cung cấp nguồn gạo ổn định và lâu dài cho Philippines, đánh giá cao việc hai bên đã ký được bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo trong dịp này, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và tăng cường đoàn kết giữa hai nước. Tổng thống Marcos Jr đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Philippines đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tại cuộc hội đàm ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương; nhất trí hợp tác nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Philippines tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam, sớm gia hạn thỏa thuận về đường dây nóng giữa bộ Nông nghiệp hai nước để trao đổi thông tin nhanh về hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; hỗ trợ Việt Nam sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, văn hóa, du lịch, trong đó có việc mở thêm đường bay thẳng giữa hai nước; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và phát huy vai trò của các tổ chức hữu nghị, nhằm góp phần tăng cường gắn kết và hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước.

Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế; nhất trí ủng hộ Lào hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024 và phối hợp với các nước ASEAN khác duy trì đoàn kết và thống nhất trong ASEAN. Tổng thống Marcos khẳng định ủng hộ Việt Nam đăng cai thành công năm APEC 2027.

Toàn cảnh cuộc hội đàm ĐẬU TIẾN ĐẠT

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS).