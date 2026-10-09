Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước là trụ cột quan trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026 ẢNH: CHINHPHU.VN

"Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỉ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay, nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước chúng ta cùng quyết tâm hành động", Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ.

Để đưa hợp tác kinh tế hai nước lên tầm cao mới tương xứng với quan hệ chính trị đang rất tốt đẹp hiện nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất hai Chính phủ cần rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch; duy trì đối thoại định kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần ở cấp lãnh đạo Chính phủ hoặc ở cấp bộ để mọi vướng mắc đều được lắng nghe và xử lý triệt để, kịp thời.

Kết nối hạ tầng để kết nối thị trường. Ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước; trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics; thúc đẩy mô hình "một cửa, một lần dừng" tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn.

Tiếp tục hợp tác theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến. Hai bên không nên dừng ở mua bán nguyên liệu thô mà cần cùng đầu tư vào vùng nguyên liệu, chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngay tại Campuchia để nông dân Campuchia được hưởng phần giá trị gia tăng lớn hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại diễn đàn ẢNH: CHINHPHU.VN

Tiếp tục đẩy mạnh kết nối tài chính - ngân hàng, mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ, thanh toán QR xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các ngân hàng hai nước mở rộng mạng lưới, cung cấp vốn cho doanh nghiệp và người dân; yêu cầu các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp tục gia tăng việc xem xét cho vay đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia.

Kết nối các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tuân thủ nghiêm túc pháp luật của nước sở tại, tôn trọng văn hóa, phong tục của nhân dân Campuchia; ưu tiên sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực địa phương, bảo vệ môi trường và tích cực đóng góp cho cộng đồng nơi mình đầu tư.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước cần liên kết chặt chẽ hơn, cùng đầu tư, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, cùng phát triển sản phẩm và cùng khai thác thị trường thứ ba; đồng thời cho biết Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Campuchia đầu tư vào Việt Nam, sử dụng hệ thống hạ tầng sẵn có và mạng lưới hiệp định thương mại tự do của Việt Nam để kết nối khu vực và thế giới.

"Thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam luôn rộng mở đối với các doanh nghiệp và hàng hóa của Campuchia", Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Các doanh nghiệp hai nước cần hướng nguồn lực vào các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có sức lan tỏa.

Các đại biểu tham dự diễn đàn ẢNH: CHINHPHU.VN

Thủ tướng khẳng định, với tinh thần "doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển", Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Campuchia; chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Campuchia đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Về các kiến nghị của doanh nghiệp tại diễn đàn, Thủ tướng giao Bộ trưởng và Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổng hợp đầy đủ; những việc thuộc thẩm quyền của Việt Nam phải xử lý dứt điểm và có kết quả để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; những việc cần hai bên phối hợp, đề nghị trao đổi ngay với các cơ quan Campuchia để cùng tháo gỡ.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, Campuchia và Việt Nam vẫn tiếp tục lựa chọn việc kết nối hợp tác và bổ trợ lẫn nhau. Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ duy trì được sự vững chắc và ổn định, mà còn đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Hun Manet cho rằng dựa trên mối quan hệ gắn kết sâu sắc và tiềm năng của hai nước, mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỉ USD hoàn toàn có thể đạt được, đồng thời còn có thể mở rộng hơn thế nữa, và quan trọng hơn nữa là chất lượng, mức độ kết nối kinh tế giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại diễn đàn ẢNH: CHINHPHU.VN

Nhất trí với Thủ tướng Lê Minh Hưng về những lợi thế và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, Thủ tướng Hun Manet cho rằng, để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, yếu tố cốt lõi là tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới, trong đó có kết nối giao thông và các cơ chế thúc đẩy thương mại song phương.

"Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu; điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường sá thành kết nối sản xuất; đưa hành lang vận tải TPHCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà cung ứng logistics và thị trường của cả hai nước", Thủ tướng Hun Manet nói.

Bên cạnh đó, ông cho rằng hợp tác du lịch có dư địa phát triển rất lớn và hai bên cần hợp tác chuyên sâu hơn. Năm 2025, khách du lịch Việt Nam sang Campuchia đã đạt hơn 1 triệu lượt, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn hàng đầu của Campuchia. Ngược lại, ngày càng nhiều người dân Campuchia chọn Việt Nam là điểm đến du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia cam kết tiếp tục bảo đảm các nền tảng then chốt cho đầu tư; nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh.

Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư hai nước tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới, chuyển dịch từ thương mại đơn thuần sang đầu tư chế biến sâu, gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.