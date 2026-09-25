Đưa hợp tác nghị viện Việt Nam - Canada trở thành một trụ cột quan trọng

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada khẳng định quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng nhiều thập kỷ chia sẻ những mục tiêu, lợi ích chung và tình hữu nghị bền chặt; tin tưởng những năm tới sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Lãnh đạo Quốc hội Canada cho rằng quan hệ hai nước đã có nền tảng sâu rộng, song những thành tựu lớn hơn vẫn còn ở phía trước và hai bên còn nhiều việc có thể cùng nhau thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia nhấn mạnh, ngay tại Quốc hội Canada có thể thấy rõ những minh chứng sinh động cho quan hệ gắn bó giữa hai nước, với nhiều nghị sĩ tích cực vun đắp tình hữu nghị Canada - Việt Nam, trong đó Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Canada - Việt Nam với 25 nghị sĩ của cả Thượng viện và Hạ viện là cầu nối quan trọng.

Lãnh đạo Quốc hội Canada cũng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 275.000 người Canada gốc Việt trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh doanh, nghệ thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng. Chủ tịch Hạ viện bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại IPU, APF, AIPA và các diễn đàn nghị viện đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn sớm đón lãnh đạo Quốc hội Canada thăm Việt Nam.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục duy trì hợp tác kinh tế là trọng tâm, động lực của quan hệ song phương; khai thác hiệu quả hơn CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông, lâm, thủy sản, tiếp cận thị trường Canada. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hydrogen xanh và thương mại điện tử.

Về quốc phòng - an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Quốc hội Canada ủng hộ hai bên tăng cường hợp tác phòng, chống các loại tội phạm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và từng bước hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác phù hợp.

Đồng thời, hai nước cần tạo những bước phát triển mới trong các lĩnh vực Canada có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, kinh tế xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp quốc phòng và hàng không; tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác phát triển, nhất là hỗ trợ đào tạo lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bình đẳng giới, giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt đề nghị mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, đa dạng hóa các chương trình trao đổi và học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực Canada có thế mạnh.

Về hợp tác đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Canada tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; tiếp tục phối hợp, ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Chủ nhà APEC 2027 và Chủ tịch ASEAN 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Quốc hội và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ tin tưởng với nền tảng hơn 50 năm quan hệ hữu nghị và khuôn khổ Đối tác chiến lược vừa được xác lập, quan hệ Việt Nam - Canada nói chung và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.