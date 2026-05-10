Dua Lipa kiện Samsung đòi 15 triệu USD vì tự ý in hình lên bao bì TV

Tờ Variety đưa tin, Dua Lipa vừa chính thức đệ đơn kiện lên Tòa án quận Trung tâm California (Mỹ), yêu cầu Samsung Electronics bồi thường số tiền lên đến 15 triệu USD (khoảng 395 tỉ đồng). Nữ ca sĩ cáo buộc tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đã sử dụng hình ảnh cô biểu diễn tại Lễ hội Austin City Limits năm 2024 để in lên bao bì TV bằng bìa cứng trong một chiến dịch tiếp thị đại chúng từ năm ngoái.

Đơn kiện nêu rõ hình ảnh này được sử dụng nổi bật nhưng hoàn toàn thiếu sự đồng ý của nữ ca sĩ. Phía Dua Lipa khẳng định hành động này tạo ra ấn tượng sai lầm rằng cô là người đại diện thương hiệu cho Samsung, trong khi thực tế không hề có bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào giữa hai bên.

Hình ảnh Dua Lipa xuất hiện trên bao bì TV Samsung được nêu trong đơn khiếu nại ẢNH: VARIETY

Đáng chú ý, đơn kiện trích dẫn hàng loạt bằng chứng từ mạng xã hội X (Twitter) cho thấy sức ảnh hưởng thương mại từ hình ảnh của Dua Lipa. Một người dùng viết: "Tôi thậm chí không định mua TV, nhưng thấy cái hộp nên tôi đã quyết định mua nó". Một người khác khẳng định: "Tôi mua chiếc TV đó chỉ vì có Dua Lipa trên đó".

Theo hồ sơ vụ kiện, Dua Lipa vốn sở hữu bản quyền bức ảnh chụp hậu trường nói trên và cô luôn duy trì một thương hiệu cá nhân cao cấp, chỉ hợp tác với một số ít nhãn hàng chọn lọc. Phía nữ ca sĩ cáo buộc Samsung đã thu lợi bất chính từ hình ảnh của cô và từ chối yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh dù đã được liên hệ trước đó.

Vụ kiện bao gồm các cáo buộc nghiêm trọng về vi phạm bản quyền, vi phạm nhãn hiệu và vi phạm Đạo luật Lanham liên bang. Hiện phía Samsung chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc này.

Dua Lipa: từ ca sĩ cover đến nữ hoàng disco-pop thế hệ mới

Khởi đầu từ những bản cover trên YouTube, Dua Lipa đã vươn mình trở thành một "đế chế" đa ngành với sự nghiệp trải dài từ âm nhạc, thời trang đến văn hóa. Cô hiện được mệnh danh là "nữ hoàng disco-pop" thế hệ mới với hàng loạt siêu phẩm tỉ view như New Rules, Levitating… Tính đến nay, Dua Lipa đã sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ gồm: 3 giải Grammy, 7 giải Brit Awards và hàng loạt kỷ lục Guinness về lượng người nghe trực tuyến. Cô cũng là nghệ sĩ trẻ nhất có ít nhất 2 album đạt hơn 10 tỉ lượt nghe trên Spotify.

Không chỉ ở âm nhạc, ngôi sao sinh năm 1995 còn khẳng định vị thế "nàng thơ" của các nhà mốt xa xỉ như Versace, Yves Saint Laurent… Năm 2023, cô gây sốt với vai diễn khách mời Mermaid Barbie trong bom tấn Barbie (đồng thời đóng góp bản hit Dance the Night). Năm 2024, cô tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất trong phim hành động Argylle bên cạnh dàn sao hạng A của Hollywood.

Ca sĩ Dua Lipa và nam diễn viên người Anh Callum Turner được cho là đang hẹn hò từ đầu năm 2024 và đã đính hôn vào tháng 6 năm 2025 ẢNH: INSTAGRAM @DUALIPA

Đặc biệt, Dua Lipa là nhà sáng lập trang tin Service95 - nền tảng bản tin và trang web về phong cách sống, nghệ thuật, văn hóa và xã hội. Bên cạnh đó, Dua Lipa còn đảm nhận vai trò giám tuyển cho các liên hoan văn học lớn. Cô vẫn đang miệt mài với chuyến lưu diễn thế giới Radical Optimism Tour. Theo các trang tin âm nhạc lớn, tour diễn năm 2026 của cô liên tục cháy vé tại các sân vận động lớn từ Mỹ sang Á.

Dua Lipa đã xác nhận đính hôn với nam diễn viên Callum Turner vào tháng 6 năm ngoái. Tại Met Gala 2026 diễn ra vào đầu tháng 5, cặp đôi đã quyết định "vắng mặt" để dành thời gian nghỉ ngơi tại Copenhagen (Đan Mạch). Chia sẻ với tạp chí British Vogue, chủ nhân bản hit Levitating hạnh phúc cho biết: "Tôi đang ở giai đoạn hạnh phúc hơn bao giờ hết". Dù bận rộn với lịch trình tour diễn, cô vẫn đang tận hưởng quãng thời gian đính hôn ngọt ngào trước khi bắt tay vào kế hoạch cho một "đám cưới trong mơ".