Dua Lipa thắng vụ kiện bản quyền ca khúc hit 'Levitating'

Ban nhạc Artikal Sound System cáo buộc cả Dua Lipa, hãng đĩa Warner Records và các đồng sáng tác, nhà sản xuất của cô "đã nghe, sao chép Live Your Life trước và trong thời gian họ viết Levitating", theo TMZ.

Thẩm phán Sunshine Sykes cho biết ban nhạc Artikal Sound System thất bại trong việc tranh luận rằng các tác giả của Levitating sao chép ca khúc Live Your Life năm 2017 của nhóm.

Ca sĩ Dua Lipa biểu diễn trong chuyến lưu diễn tại Albania ngày 28.11.2022 REUTERS

Sykes đã cho nhóm Artikal Sound System cơ hội nộp đơn khiếu nại khác. Bà cũng từ chối yêu cầu của ban nhạc về việc chuyển vụ việc sang New York, để xét xử chung với một vụ kiện vi phạm bản quyền khác liên quan đến nhạc sĩ Sandy Linzer và L.Russell Brown về những điểm tương đồng bị cáo buộc giữa Levitating và các bài hát của họ như: Wiggle and Giggle All Night, Don Diablo.

Luật sư của Artikal Sound System - Stewart Levy - cho biết hôm 6.6 rằng quyết định này thật đáng thất vọng và ban nhạc đang xem xét các bước tiếp theo. Đại diện Dua Lipa không trả lời yêu cầu bình luận.

Đơn khiếu nại, được đệ trình vào năm 2022, cho biết "rất khó có khả năng" Levitating được tạo ra một cách độc lập "do mức độ giống nhau" giữa giai điệu, hòa âm và các yếu tố khác của hai bài hát.

Ngày 5.6, Thẩm phán Sykes đồng ý với Dua Lipa rằng khiếu nại của Artikal Sound System không chứng minh được các bị cáo có thể đã nghe thấy bài hát của họ trước khi viết Levitating.

Ban nhạc Artikal Sound System THE PIER MAGAZINE

Ban nhạc Artikal Sound System xác nhận họ đã biểu diễn Live Your Life tại các buổi hòa nhạc, phân phối ca khúc này qua các dịch vụ phát trực tuyến và bán được vài trăm bản CD có bài hát trong đó.

Sykes cho biết điều này không đủ để chứng minh rằng bài hát đã được phổ biến rộng rãi đến mức những người viết Levitating có thể đã nghe và sao chép nó.

Levitating đã xuất hiện 77 tuần trên bảng xếp hạng đĩa đơn Hot 100 của Billboard tại Mỹ, đạt vị trí thứ 2 vào năm 2021. Levitating nằm trong album Future Nostalgia của Dua Lipa và là một trong những bản hit của cô. Ca khúc này rất viral, từng có thời gian "ám ảnh" TikTok, là trend của nhiều khán giả trẻ.