Trả lời báo chí về chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt.

"Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Một kỳ vọng quan trọng của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, duy trì tiếp xúc cấp cao và phối hợp lập trường có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để đưa hợp tác kinh tế trở thành một trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, Việt Nam mong muốn tiếp tục là đối tác tin cậy của Philippines, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển bền vững và đời sống người dân hai nước.

Hợp tác biển và đại dương tiếp tục là một nội dung rất quan trọng. Hai nước có lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Bên cạnh đó, hai bên cũng kỳ vọng mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất là trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai và các thách thức an ninh phi truyền thống. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường phối hợp giữa hai nước trong ASEAN và các cơ chế đa phương. Trong bối cảnh Philippines giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, hai nước được kỳ vọng sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối địa phương. Đây là nền tảng xã hội quan trọng để quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển bền vững trong dài hạn.

"Có thể khẳng định rằng, với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực", ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế.