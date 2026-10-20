Đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch ngày càng bền chặt, sâu sắc

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Copenhagen. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón.

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Quân nhạc Đội cận vệ Hoàng gia cử hành khúc Danh dự, tiếp đó là thực hiện nghi thức chào cờ. Trưởng Nghi lễ Hoàng gia mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch cùng duyệt đội danh dự và giới thiệu quan chức hai bên.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng nằm trong khuôn viên pháo đài Kastellet, thủ đô Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X duyệt Đội danh dự ẢNH: TTXVN

Công trình Đài tưởng niệm Anh hùng thể hiện sự tri ân của nhà nước và nhân dân Đan Mạch đối với những người đã tham gia, cống hiến và hy sinh trong các nhiệm vụ quốc tế kể từ năm 1948.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch, Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Xúc động được nhận Huân chương Voi, huân chương Hoàng gia cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn dành vinh dự to lớn này cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ người Việt Nam và Đan Mạch đã đặt nền móng, vun đắp tình hữu nghị suốt 55 năm qua và cho những người Việt Nam, Đan Mạch hôm nay đang tiếp nối hành trình, đưa quan hệ hai nước bước sang một chương phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huân chương mà Nhà vua trao tặng sẽ luôn nhắc về tình cảm quý báu, tình hữu nghị mà Hoàng gia và nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam, cũng như trách nhiệm kế thừa và phát huy những di sản mà nhiều thế hệ hai nước đã cùng nhau gây dựng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary ẢNH: TTXVN

Việc Nhà vua Frederik X trao tặng Huân chương Voi nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự coi trọng của Hoàng gia Đan Mạch đối với quan hệ với Việt Nam.

Trải qua 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt, từ quan hệ đối tác phát triển truyền thống đến Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023. Việc trao tặng Huân chương Voi trong chuyến thăm lần này góp phần tôn vinh chặng đường hợp tác đó, đồng thời củng cố sự gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Cùng ngày, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Nhà vua Frederik X nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch; nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhà vua Frederik X chia sẻ những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam qua các chuyến thăm năm 2009, 2011 và 2022; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik, thân phụ Nhà vua, về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary và Hoàng gia Đan Mạch đã đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trọng thị, chu đáo và nồng hậu; đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển của Đan Mạch, đánh giá cao nỗ lực xây dựng đất nước thịnh vượng, hiện đại, có chất lượng cuộc sống cao, đi đầu về phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an sinh xã hội; tin tưởng dưới sự trị vì của Nhà vua Frederik X, cùng nỗ lực của Chính phủ và nhân dân, Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, phát huy vai trò và vị thế quan trọng tại châu Âu và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và châu Âu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước cũng như quá trình Đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư không ngừng mở rộng; các doanh nghiệp (DN) Đan Mạch như LEGO, Pandora, Carlsberg hiện diện, hợp tác và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Nhà vua Frederik X trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đan Mạch. Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua năm 2011, khi còn là Thái tử kế vị, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao, và chuyến thăm năm 2022 cùng Thái tử phi Mary, nay là Hoàng hậu Đan Mạch, dẫn đầu đoàn DN Đan Mạch thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh, đã tạo động lực cho hợp tác song phương, góp phần tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh năm 2023. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng tình cảm gắn bó, sự quan tâm và những đóng góp tích cực của Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Đan Mạch đối với quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Nhà vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ và khuyến khích các DN, tổ chức Đan Mạch tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên chia sẻ bên cạnh những lợi ích hợp tác thiết thực, quan hệ hai nước còn được vun đắp bằng tình cảm hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Đan Mạch trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối nhân dân; bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp này, đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch ngày càng bền chặt, sâu sắc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary sớm thăm Việt Nam để tiếp tục chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của đất nước và sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hai nước.

Tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và Liên minh châu Âu (EU).

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, trong suốt 55 năm qua, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống đến Đối tác toàn diện năm 2013, Đối tác chiến lược Xanh năm 2023, tạo nền tảng để tiếp tục đưa quan hệ lên tầm cao mới. Hai bên đánh giá cao những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng pháp lý, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương.

Trên nền tảng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, pháp luật về chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, các nghị sĩ, trong đó có nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, ứng phó với các thách thức toàn cầu và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương LHQ, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen.