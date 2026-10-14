Đưa thực tiễn Trung tâm Kiểm soát Cận thị Mắt Sài Gòn vào trong nghiên cứu

Hội nghị Khúc xạ Nhãn khoa châu Á lần thứ 5 - AOC 2026 diễn ra ngày 19 - 20.9 tại Đà Nẵng, với sự tham dự của cộng đồng chuyên môn trong lĩnh vực khúc xạ nhãn khoa và chăm sóc thị giác. Đối với Trung tâm Kiểm soát Cận thị Mắt Sài Gòn, đây là điểm kết nối giữa tri thức quốc tế và thực tiễn Việt Nam, nơi đội ngũ chuyên môn tiếp cận những tiến bộ mới, đồng thời chia sẻ bằng chứng và kinh nghiệm thực hành với cộng đồng khúc xạ nhãn khoa châu Á.

ThS-BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi chia sẻ nghiên cứu tại hội nghị AOC 2026 ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Khi hiệu quả điều trị cần được kiểm chứng trong điều kiện thực tế

Các thử nghiệm lâm sàng cung cấp cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả của một phương pháp. Tuy nhiên, trong chăm sóc thường quy, kết quả còn chịu tác động bởi đặc điểm của trẻ, mức độ tuân thủ và quá trình theo dõi. Đây là vấn đề được đặt ra trong nghiên cứu "Hiệu quả kiểm soát cận thị của tròng kính HAL trên trẻ từ 8-12 tuổi: Dữ liệu thực tế tại Trung tâm Kiểm soát Cận thị Mắt Sài Gòn", do CNKX Võ Huỳnh Nhi - Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trình bày.

CNKX Võ Huỳnh Nhi - Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - Chia sẻ kết quả nghiên cứu về hiệu quả của tròng kính HAL trên trẻ từ 8-12 tuổi ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Nghiên cứu theo dõi hiệu quả của tròng kính HAL trên trẻ từ 8-12 tuổi sau 6 tháng sử dụng tại hai Trung tâm Kiểm soát Cận thị đầu tiên của Mắt Sài Gòn ở TP.HCM. Cách tiếp cận này bổ sung dữ liệu về hiệu quả phương pháp trong điều kiện chăm sóc thường quy tại Việt Nam, thay vì chỉ tham chiếu kết quả đã được công bố, góp phần cung cấp thêm cơ sở cho đội ngũ chuyên môn khi đánh giá và trao đổi về kiểm soát cận thị ở trẻ.

Một đáp ứng điều trị không thể khẳng định đã kiểm soát tốt cận thị

Mỗi trẻ có thể có diễn tiến khác nhau, vì vậy kiểm soát cận thị cần được theo dõi liên tục thay vì chỉ đánh giá tại một thời điểm. Báo cáo "Chỉ định phối hợp phương pháp trong kiểm soát cận thị: Nhân một trường hợp chiều dài trục nhãn cầu kiểm soát kém với atropine đơn trị" của CNKX Nguyễn Phước Tường Vy - Trung tâm Kiểm soát Cận thị Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám xuất phát từ một tình huống cụ thể trong quá trình theo dõi điều trị.

CNKX Nguyễn Phước Tường Vy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chiều dài trục nhãn cầu trong điều trị kiểm soát cận thị ở trẻ em ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Ở trường hợp này, chiều dài trục nhãn cầu tiếp tục tiến triển khi trẻ đang sử dụng atropine đơn trị. Báo cáo nhấn mạnh rằng đáp ứng kiểm soát cận thị cần được đánh giá qua nhiều chỉ số, thay vì chỉ dựa vào thay đổi khúc xạ. Theo dõi chiều dài trục nhãn cầu giúp đội ngũ chuyên môn có thêm cơ sở đánh giá diễn tiến của mắt và cân nhắc điều chỉnh phương pháp hoặc phối hợp trị liệu khi đáp ứng chưa đạt mục tiêu, dựa trên tình trạng cụ thể của mỗi trẻ.

Trong kiểm soát cận thị, lựa chọn phương pháp phù hợp cần đi cùng với chuẩn hóa cách triển khai

Một phương pháp kiểm soát cận thị chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được lựa chọn đúng đối tượng và triển khai đúng quy trình. Đây là góc nhìn trong báo cáo "Ca lâm sàng đặc biệt và quy trình 7 bước trong điều trị kiểm soát cận thị với tròng kính Stellest" do ThS-BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi - Trung tâm Kiểm soát Cận thị Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám trình bày.

Báo cáo phân tích các trường hợp thực tế và quy trình kiểm soát cận thị bằng Stellest - giải pháp tròng kính kiểm soát cận thị được phát triển bởi EssilorLuxottica, từ khám khúc xạ, đo sinh trắc học nhãn cầu, đánh giá nguy cơ đến tư vấn, mài lắp kính và theo dõi định kỳ.

ThS. BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi trình bày báo cáo "Ca lâm sàng đặc biệt và quy trình 7 bước trong điều trị kiểm soát cận thị với tròng kính Stellest" ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Điều đáng chú ý là với cùng một phương pháp, cách tiếp cận vẫn có thể cần thay đổi theo từng trẻ. Vì vậy, đánh giá ban đầu, lựa chọn giải pháp, hướng dẫn sử dụng và theo dõi sau can thiệp cần được thực hiện như một quy trình liên tục, thay vì chỉ dừng ở quyết định kê đơn.

Từ thực hành tại Việt Nam đến tri thức cho ngành

Các nội dung của Trung tâm Kiểm soát Cận thị Mắt Sài Gòn tại AOC 2026 tiếp cận những vấn đề khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ câu hỏi trong quá trình chăm sóc trẻ và được đào sâu thông qua nghiên cứu, trao đổi chuyên môn. Đây cũng là cách Trung tâm xây dựng giá trị chuyên môn từ thực hành khi không chỉ tiếp nhận bằng chứng đã có, mà còn quan sát những vấn đề phát sinh, đặt câu hỏi và tìm kiếm thêm cơ sở để giải đáp.

Khi kinh nghiệm được trình bày tại một diễn đàn chuyên ngành khu vực, thực tiễn kiểm soát cận thị tại Việt Nam có thêm cơ hội được trao đổi và đối chiếu với kinh nghiệm từ các quốc gia khác. Giá trị của nghiên cứu vì thế không chỉ nằm ở một báo cáo được trình bày, mà còn ở những hiểu biết được tích lũy từ thực hành chăm sóc từng trẻ, phát triển thành kinh nghiệm lâm sàng và đóng góp thêm góc nhìn của Việt Nam vào bức tranh kiểm soát cận thị trong khu vực.