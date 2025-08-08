Đưa “Tiếp sức mùa thi” thành một nền tảng để phát triển nguồn nhân lực trẻ

Hội nghị tổng kết chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2025, do T.Ư Hội Sinh viên VN, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức, diễn ra sáng 7.8. Hội nghị có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, và đại diện các đơn vị tổ chức.

Anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chủ trì có anh Lâm Tùng, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên VN, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên VN; ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc truyền thông và đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long.

"Mùa thi hạnh phúc"

Được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, kỳ thi đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đất nước triển khai việc sắp xếp lại chính quyền địa phương, chương trình vẫn ghi nhận những con số ấn tượng, những mô hình tiêu biểu giàu sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của chương trình năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình triển khai. T.Ư Hội Sinh viên VN đã chỉ đạo xây dựng Cổng thông tin chính thức "Tiếp sức mùa thi 2025" với 12 tính năng thiết thực, cùng kênh Zalo OA và TikTok chính thức để hỗ trợ thí sinh theo cách gần gũi, trực quan, nhanh chóng. Những nền tảng này giúp cung cấp thông tin kỳ thi, tư vấn tâm lý, ôn luyện hiệu quả và cả những lời động viên, chia sẻ kịp thời từ các chuyên gia, nghệ sĩ nổi tiếng.

Anh Lâm Tùng và ông Trịnh Văn Hào chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, chương trình năm nay triển khai chuỗi chiến dịch truyền thông "Gen Z đi thi" và "Mùa thi hạnh phúc" đã thu hút hàng triệu lượt tương tác, truyền cảm hứng tích cực tới sĩ tử. Ở các tỉnh thành, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa phương. Có thể kể đến mô hình "Chuyến xe mùa thi" tại các vùng biên giới, hải đảo, hỗ trợ miễn phí thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Trên cả nước, các cấp bộ Đoàn, Hội đã thành lập được 4.231 đội hình hỗ trợ di chuyển với sự tham gia của 25.781 tình nguyện viên và có gần 500.000 lượt xe đưa đón thí sinh miễn phí trong chương trình. Hội Sinh viên, Đoàn thanh niên các tỉnh thành triển khai các mô hình như "Xe ôm miễn phí", "Taxi miễn phí", "Tàu cao tốc miễn phí"…

Lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc

Theo đánh giá của ban tổ chức, chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay mang đậm màu sắc nhân văn. Trên cả nước, 327.737 tình nguyện viên đã tham gia, hỗ trợ tại hàng ngàn điểm thi. Các bạn trẻ không chỉ hướng dẫn, phát nước, cho mượn đồ dùng học tập mà còn là điểm tựa tinh thần, người bạn đồng hành sát cánh cùng sĩ tử và gia đình.

Trong suốt 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia từ 25 - 27.6, hàng triệu nhu yếu phẩm được phát miễn phí. Hàng ngàn đội hình phối hợp cùng lực lượng công an phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Không dừng lại ở kỳ thi, chương trình còn tiếp sức cho thí sinh trong quá trình làm thủ tục nhập học, tìm nhà trọ, thích nghi môi trường mới. Các đội hình "Chào tân sinh viên" được thành lập tại các trường ĐH, học viện; các học bổng "Nghị lực mùa thi", "Tiếp sức đến trường" được trao kịp thời. Đặc biệt, 4 thí sinh thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn nhất toàn quốc đã được T.Ư Hội Sinh viên trao học bổng "Vững tương lai" trị giá 80 triệu đồng, đây là món quà tinh thần lẫn vật chất quý giá cho các em trong bước khởi đầu ĐH. Theo ban tổ chức, tổng giá trị huy động nguồn lực lên đến 46,3 tỉ đồng. Trên cả nước có 105.554 thí sinh hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ các cấp bộ Đoàn, Hội.

Đồng hành thật tốt cùng thí sinh

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Trịnh Văn Hào cho rằng Tiếp sức mùa thi 2025 đã để lại dấu ấn khó quên, thắp sáng niềm tin và truyền đi thông điệp tích cực cho một thế hệ đầy hy vọng. Năm nay, các hoạt động tại Tiếp sức mùa thi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Nhẹ nhàng vượt ngàn bài thi" vừa mang giá trị thiết thực khi giảm áp lực của một kỳ thi căng thẳng, vừa truyền những nguồn cảm hứng tích cực.

"Các hoạt động nổi bật như lễ ra quân sôi động, chuỗi mini game tương tác cao và nội dung truyền thông sáng tạo với sự tham gia của nhiều KOL trẻ tuổi… đã tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần vượt khó đến hàng ngàn thí sinh. Thông qua gần 25 năm đồng hành cùng Tiếp sức mùa thi, Tập đoàn Thiên Long khẳng định hành trình gần 45 năm phụng sự học tập của người Việt. Với Thiên Long, hỗ trợ hàng triệu sĩ tử mỗi mùa thi là một mảnh ghép mạnh mẽ để tạo nên dấu ấn đồng hành cùng giáo dục và tri thức Việt", ông Hào nói.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những đề xuất kiến nghị để việc tổ chức chương trình ngày càng hiệu quả. Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của Tiếp sức mùa thi năm 2025. "Chương trình Tiếp sức mùa thi đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin cho các bạn thí sinh. Chương trình đã ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu, là một thương hiệu mang đậm tính nhân văn, được xã hội và thanh niên sinh viên đánh giá cao", anh Triết đánh giá.

Anh Triết cũng nhấn mạnh sự thành công trong việc thích ứng với bối cảnh mới, đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo để lan tỏa sự hỗ trợ từ sớm, từ xa đến thí sinh trên cả nước.

Đặc biệt anh Triết đưa ra những định hướng mang tính chiến lược cho chương trình. Theo anh Triết, phải phát triển chương trình theo hướng sâu sát, thực chất và dài hơi hơn. Trong đó phải nghiên cứu nhu cầu thực tế của thí sinh ở từng địa phương để đưa ra các hình thức hỗ trợ phù hợp, không chỉ dừng lại ở kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn mở rộng ra các kỳ thi đánh giá năng lực, thi vào lớp 10.

Đặc biệt, anh Triết đề xuất một tầm nhìn mới là đưa Tiếp sức mùa thi vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động thời vụ, trở thành một hành trình đồng hành toàn diện với học sinh. Sự hỗ trợ không chỉ kết thúc sau kỳ thi mà cần được nối dài qua chương trình "Tiếp sức đến trường", giúp các tân sinh viên vượt qua bỡ ngỡ khi bước vào môi trường ĐH, CĐ, thậm chí đồng hành cùng các du học sinh ở nước ngoài.

Đặc biệt, anh Triết mong muốn đưa Tiếp sức mùa thi trở thành một nền tảng cốt lõi trong việc phát triển nguồn nhân lực trẻ. Chương trình không chỉ là người bạn đồng hành trong một kỳ thi, mà còn là bước đệm đầu tiên để định hướng nghề nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng tài năng. "Khi nào các bạn học sinh, người nhà thí sinh còn nhu cầu đồng hành thì chúng ta vẫn đảm bảo và đồng hành thật tốt, để làm sao sau kỳ thi chúng ta sẽ có được những lứa thanh niên, những lứa học sinh, sinh viên phát huy được tốt nhất khả năng của mình qua kỳ thi đó", anh Triết nói.