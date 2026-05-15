Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Đưa vắc xin về, tư vấn sức khỏe cho quân và dân Côn Đảo

Huỳnh Na
Huỳnh Na
15/05/2026 15:00 GMT+7

Ngày 16.5.2026, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân Côn Đảo lần đầu được tiêm vắc xin cúm miễn phí và tham gia chương trình tư vấn sức khỏe do Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện VNVC và UBND đặc khu Côn Đảo ký kết hợp tác, tài trợ gói hỗ trợ 10 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực y tế dự phòng và tăng độ bao phủ, tiếp cận vắc xin chất lượng cao tại Côn Đảo. Gói hỗ trợ bao gồm tiêm vắc xin cúm miễn phí trong 3 năm liên tiếp, tài trợ xây dựng kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo đồng thời đảm bảo ưu tiên cung ứng vắc xin các loại vắc xin mới và thế hệ mới phục vụ nhu cầu phòng bệnh của người dân. Trong khuôn khổ sự kiện, VNVC cũng tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Tư vấn trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe cho quân và dân Côn Đảo", với sự tham gia giải đáp thắc mắc của bác sĩ Hoa Tuấn Ngọc, Quản lý y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng cho Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

Khám phá thêm chủ đề

Tư vấn sức khỏe Đưa vắc xin về, tư vấn sức khỏe cho quân và dân Côn Đảo Chăm sóc sức khỏe cho quân và dân Côn Đảo Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận