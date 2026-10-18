Đua xe địa hình ở Việt Nam ngày càng 'khó'

Giải đua xe địa hình Việt Nam Vô địch quốc gia (Vietnam offroad PVOIL Cup) là cái tên mới khá dài của sân chơi thường niên về offroad tại Việt Nam khi chuẩn bị đạt cột mốc 19 năm diễn ra sự kiện. Bởi, năm nay giải đã chính thức được công nhận là Giải vô địch quốc gia với nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn, có thêm sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

VOC 2026 có tới 88 đội đua cùng 176 vận động viên tranh tài ở 4 hạng đấu “ròng rã” trong 3 ngày từ 30.10 đến 1.11.2026 tại Đồng Mô - Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam. So với các năm trước, giải năm nay có phần hoành tráng hơn ở cả các đội thi lẫn số vận động viên tham gia khi năm ngoái con số dừng lại ở 140.

VOC năm nay hứa hẹn có nhiều bài thi khó, thử thách các tay đua Ảnh: Việt Đức

4 hạng đấu quen thuộc bao gồm Bán tải cơ bản, SUV cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp tiếp tục được ban tổ chức thực hiện đi kèm đó là 50 bài thi với khoảng 1.040 lượt thi đấu. Trong đó, hạng Bán tải cơ bản 10 bài thi, SUV cơ bản 10 bài, hạng Nâng cao thi đấu 13 bài và thử thách nhiều nhất là hạng Chuyên nghiệp với 17 bài - vừa khó, vừa nhiều.

Những người yêu thích xe Ford và Toyota cũng có cơ hội trải nghiệm kỹ năng thông qua hai đường offroad riêng “dễ thở” hơn với những dòng xe như Ford Ranger Raptor 3.0 V6 và Everest Platinum hay Toyota với Land Cruiser FJ.