Đưa xu hướng trẻ hóa đa tầng đến gần hơn với khách hàng Việt Nam

Tiêu điểm sự kiện là màn ra mắt phác đồ trẻ hóa đa tầng Age Lock Genesis™ – bước chuyển dịch mang tính đột phá từ tư duy "lấp đầy thể tích" truyền thống sang "kích thích tái tạo sinh học" toàn diện.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện và tọa đàm chuyên môn trẻ hóa đa tầng

Chia sẻ về định hướng phát triển, ThS-BS.CKI Phạm Hoàng Nhật Quang (Viện trưởng SeJung) khẳng định: "Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là đưa các giải pháp thẩm mỹ tiên tiến nhất thế giới về gần hơn với khách hàng Việt. Với Age Lock Genesis, mọi quy trình thực hành lâm sàng đều được vận hành nghiêm ngặt dưới sự bảo trợ chuyên môn từ các chuyên gia Hàn Quốc, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất cùng hiệu quả thực chứng bền vững".

Việc chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn y tế quốc tế tại SeJung hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng Việt Nam cơ hội tiếp cận những xu hướng làm đẹp thời thượng, an toàn và khoa học ngay trong nước.