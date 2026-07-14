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Đưa xu hướng trẻ hóa đa tầng đến gần hơn với khách hàng Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Vừa qua, lễ ký kết chiến lược giữa SeJung Việt Nam và SeJung Medical Industry Korean đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và các chuyên gia. Dấu mốc này không chỉ mở ra bước ngoặt mới cho ngành thẩm mỹ trẻ hóa cao cấp, mà còn khẳng định cam kết nâng tầm chất lượng dịch vụ làm đẹp tại thị trường Việt Nam.

Tiêu điểm sự kiện là màn ra mắt phác đồ trẻ hóa đa tầng Age Lock Genesis™ – bước chuyển dịch mang tính đột phá từ tư duy "lấp đầy thể tích" truyền thống sang "kích thích tái tạo sinh học" toàn diện.

Đưa xu hướng trẻ hóa đa tầng đến gần hơn với khách hàng Việt Nam- Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện và tọa đàm chuyên môn trẻ hóa đa tầng

Chia sẻ về định hướng phát triển, ThS-BS.CKI Phạm Hoàng Nhật Quang (Viện trưởng SeJung) khẳng định: "Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là đưa các giải pháp thẩm mỹ tiên tiến nhất thế giới về gần hơn với khách hàng Việt. Với Age Lock Genesis, mọi quy trình thực hành lâm sàng đều được vận hành nghiêm ngặt dưới sự bảo trợ chuyên môn từ các chuyên gia Hàn Quốc, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất cùng hiệu quả thực chứng bền vững".

Việc chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn y tế quốc tế tại SeJung hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng Việt Nam cơ hội tiếp cận những xu hướng làm đẹp thời thượng, an toàn và khoa học ngay trong nước.

Thông tin doanh nghiệp

  • Phòng khám Thẩm mỹ SeJung Việt Nam
  • Hotline: 0939.51.8888
  • Website chính thức: phongkhamsejung.vn

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