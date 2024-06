Đức - Ba Lan 'bài binh bố trận' bên sông Hàn chờ khai hỏa pháo hoa

Đêm nghệ thuật tình yêu bên sông Hàn

Trong không gian lãng mạn bên dòng sông Hàn, đêm pháo hoa mang chủ đề "Tình yêu diệu kỳ" hứa hẹn sẽ trở thành một bữa tiệc nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi mà khán giả không chỉ được mãn nhãn với những màn pháo hoa rực rỡ, mà còn được chìm đắm trong những giai điệu vui tươi, ngọt ngào và sâu lắng của tình yêu.

Sân khấu 1.260m2 hình bàn tay đầy sáng tạo của DIFF 2024 mang ý nghĩa gắn kết con người, là nơi không thể phù hợp hơn để biểu diễn các tiết mục nghệ thuật tâm huyết của hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Khán giả sẽ được nhún nhảy theo giai điệu "Em xinh" đầy tươi sáng. Cùng hòa vào màn trình diễn tràn đầy năng lượng với bản nhạc "Marry you" và bước vào không gian tình yêu sâu lắng, mộc mạc nhưng đầy xúc cảm của những bài hát "Có chàng trai viết lên cây" và "Chuyện tình thảo nguyên". Để rồi bước vào không gian âm nhạc đầy phấn khích và năng lượng với "A sky full of the stars" và Mashup sôi động "Nhảy nhảy nhảy - Luck is on my side".