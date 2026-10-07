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    Đức bắt cựu sếp tình báo trong nghi án gián điệp, phản quốc
    VideoThế giới

    Đức bắt cựu sếp tình báo trong nghi án gián điệp, phản quốc

    La Vi - Vi Trân
    Cảnh sát Đức đã bắt cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài (BND) August Hanning để điều tra nghi án gián điệp, tiết lộ bí mật nhà nước và phản quốc.

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