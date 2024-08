Đức bắt nghi phạm IS trong vụ đâm dao rúng động

"Chúng tôi đã bắt được nghi phạm thật sự", ông Herbert Reul, lãnh đạo Cơ quan nội vụ bang Bắc Rhine-Westphalia, thông tin và cho biết thêm cảnh sát cũng đã bắt giữ 2 đối tượng khác nhưng họ không phải thủ phạm.



Trước đó, trong tuyên bố trên mạng Telegram ngày 23.8, nhánh Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khẳng định nghi phạm nói trên là một thành viên IS. Nhóm này nói rằng vụ tấn công nhằm trả thù cho người Hồi giáo ở Palestine và khắp thế giới. Tuy nhiên, IS không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho lời tuyên bố này và không rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa kẻ tấn công và tổ chức IS.

Vụ tấn công đâm dao chết người diễn ra tối hôm 23.8 khi hàng nghìn người tham gia một lễ hội thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố Solingen.

Hiện trường vụ đâm dao ở Đức ngày 23.8 ẢNH: REUTERS